Antiracisten belaagd tijdens bijeenkomst Éric Zemmour, Franse justitie opent onderzoek

Op beelden is te zien hoe tegendemonstranten van SOS-Racisme slaags raken met supporters van Zemmour. Beeld AFP

De vlam sloeg al kort nadat Éric Zemmour zondagavond het woord nam in de pan, tijdens een campagnebijeenkomst in een buitenwijk van Parijs. Supporters van de presidentskandidaat stortten zich op tegendemonstranten van de groepering SOS-Racisme. Er vielen raken klappen. Eén vrouw verliet met een bebloed gezicht de bijeenkomst. In totaal raakten vijf tegendemonstranten gewond en arresteerde de politie zo’n zestig man.

De voorzitter van SOS-Racisme, Dominique Sopo, reageerde verbouwereerd op de gebeurtenissen: ‘Je moet ofwel door racisme verblind zijn, of een heilig vertrouwen hebben in de eigen onaantastbaarheid, wil je je zo gedragen voor het oog van camera’s. Het laat wel zien wie deze kandidaat is en welk publiek hij aantrekt.’

Een woordvoerder van het campagneteam van Zemmour toonde zich minder onder de indruk van de gebeurtenissen. Volgens hem waren de tegendemonstranten simpelweg uit op onrust. Hij prees Zemmour's ‘dapperheid’.

Daarmee verwees hij naar een ander incident dat gelijktijdig wordt onderzocht door de Franse justitie. Op beelden is te zien dat tijdens de entree van Zemmour richting het podium een man zich op hem stort, zijn armen om hem heen slaat en hem kort in bedwang weet te houden, waarna hij door beveiligers wordt weggeduwd. Zemmour hield er een polskwetsuur aan over.

🔴 EXCLU - Sur cette vidéo qu'a pu récupérer Livre Noir, on voit très distinctement la violence avec laquelle l'agresseur d'Eric #Zemmour saute à son cou avec ses deux bras, l'enlace, le tire vers lui avec son poids et l'entraîne vers le bas avant d'être attrapé par la sécurité. pic.twitter.com/fcAG3ZujEG — Erik Tegnér (@tegnererik) 6 december 2021

Veroordelingen Zemmour

Zemmours felle, polariserende retoriek leverde hem al twee veroordelingen op. Laatst stond hij wederom terecht voor het aanzetten tot rassenhaat nadat hij minderjarige migranten ‘dieven, moordenaars, verkrachters’ had genoemd die moesten worden teruggestuurd. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan.

Het onderzoek vormt een exemplarisch sluitstuk van een hectische week die vorige week dinsdag begon met Zemmours officiële kandidaatsstelling – iets wat al langer in de lucht hing. ‘Het is niet langer de tijd om Frankrijk te hervormen, maar om het land te redden’, verklaarde hij in een videoboodschap, verspreid via sociale media.

De voornaamste speerpunten van Zemmour, die als publicist veel bekendheid vergaarde, zijn de islam, migratie en nationale identiteit. Extreme uitspraken schuwt hij daarbij niet. Zo liet hij zich vaak negatief uit over vrouwen, homo’s en joden (alhoewel hij zelf joods is) en toont zich een representant van de omvolkingstheorie, een complottheorie met als uitgangspunt dat westerse elites moedwillig aansturen op vervanging van de autochtone bevolking door islamitische en zwarte immigranten.

Vroeger was alles beter

Bij een deel van het Franse electoraat slaat de boodschap aan dat sinds de dood van generaal De Gaulle in 1970 eigenlijk alles slechter is geworden, zoals correspondent Marijn Kruk in De Groene Amsterdammer schreef. Alle stappen die Zemmour neemt passen bij zijn romantische hang naar een roemruchtig en heldhaftig verleden. Zondag maakte de naam van zijn partij bekend: Reconquête (Reconquista). Een dag later koos hij de voormalige legergeneraal Bertrand de La Chesnais als campagneleider.

In hoeverre Zemmour een serieuze kanshebber voor het presidentschap is, moet nog blijken. Dit weekend werd bekend dat hij van de belangrijkste rechtse partij, Les Républicains, concurrentie krijgt van een vrouw, voor het eerst in de geschiedenis: Valérie Pécresse. Haar boodschap ‘we zijn niet veroordeeld tot chaos, noch tot verval’ vormt een duidelijke tegenhanger van de doemsprofetieën van Zemmour.

Toch rekenen kenners nog altijd op een tweede ronde tussen twee andere kandidaten, zittend president Emmanuel Macron (En Marche) en Rassemblement National-voorvrouw Marine le Pen. Maar: La France n’a pas dit son dernier mot, zo luidt het meest recente boek van Zemmour.