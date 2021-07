Antiracisme-activist Gario slaat terug: ‘Mijn leven is in gevaar door vage beschuldigingen’

Quinsy Gario stond op nummer 2 van de kandidatenlijst van BIJ1. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De beschuldigingen aan uw adres zijn fors: tweedeling zaaien onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden. Wat is uw reactie daarop?

‘Dat herken ik totaal niet. Ik vraag mij ook af: als het bestuur deze signalen vorig jaar al heeft opgevangen, waarom heb ik dan al die tijd niks gehoord? Waarom is er toen niet met mij gesproken? Tot en met eind januari hadden ze nog de mogelijkheid om mij van de lijst te halen. Dat is niet gebeurd. Ik kwam op plek 2 van de lijst.’

Het bestuur zegt dat u in ieder geval in februari en maart bent geïnformeerd over de klachten.

‘Nee. dat is een leugen. Op 9 februari was er wel een sessie met de kandidaten en de campagnecoördinatoren Ruud Tevreden en Charlie Helmijr, omdat de campagne niet goed verliep. Er waren veel klachten vanuit kandidaten en werkgroepen wat er precies van ons verwacht werd. Maar dat is iets heel anders dan mij informeren over meldingen over mij.

‘Ik denk dat de toenmalig campagnecoördinator en het bestuur het als kritiek voelden toen een paar kandidaten zeiden dat de campagne niet goed verliep. Daar hebben ze nu misschien wrokgevoelens over. Charlie Helmijr is op dit moment de woordvoerder van de partij.

‘Ik heb al langer kritiek op het functioneren van de partij: ze hebben de ledenadministratie en financiën niet op orde en de begeleiding van nieuwe afdelingen verloopt niet goed. Mensen worden weinig tot matig ingewerkt. Het gaat gewoon slecht.

‘In plaats van dat naar mij en andere mensen geluisterd wordt die dit al een poosje zeggen, word ik nu neergezet als een gevaarlijke zwarte man.’

Volgens het bestuur zijn er 16 klachten over u onderzocht door een onafhankelijk bureau.

‘Ik weet er echt niks van. Ik moet ook zeggen: het is geen onafhankelijk bureau. Het rapport is opgesteld door een advocatenkantoor dat is ingehuurd en betaald door de partij. Die zijn per definitie niet onafhankelijk.’

Wat is het belang van het partijbestuur om hierover te liegen denkt u?

‘Ik zag iets voorbijkomen over een vrees voor een coup. Bestuursleden Jursica Mills, Ivanka Annot, Cheryl Vliet, Mannus Boote, Leonieke Schouwenburg en Rebekka Timmer en anderen zouden bang zijn dat ik de macht wil overnemen in de partij. Maar macht interesseert mij niet. Ik heb een dienende rol aangenomen in de campagne. Ik heb zelfs persverzoeken afgeslagen. En nu krijg ik over mij heen dat ik bezig ben met couppoging, zo walgelijk.

‘Ik weet niet waarom ze zo tegen mij zijn. Ik volg het niet. Ik heb ook nooit aanleiding gegeven om te denken dat ik zit te azen op de Kamerzetel van Sylvana. Op 1 juni heb ik het bestuur zelfs letterlijk gemaild: ‘Ik hoef Sylvana’s plek binnen de partij niet en ik probeer die ook niet in te pikken’ (Rond die tijd maakte partijleider Simons bekend dat ze al drie jaar leeft met chronische pijn, mogelijk als gevolg van artrose).

‘Opvallend vind ik wel dat ik zelf op 29 maart heb geïnformeerd bij het bestuur of ik een klacht kon indienen over pestgedrag en de concentratie van macht bij bepaalde personen. Het bestuur zei mij toen dat dit onmogelijk was. De vertrouwenspersoon greep in: ik mocht wel degelijk een klacht indienen. Vervolgens is er een onderzoek gestart naar mij. Hier stinkt iets.

‘Ik ben best wel gekwetst. Het lijkt er meer en meer op dat ze mij hebben willen gebruiken om mijn naam. Als ik vervolgens aangeef: hier en hier kunnen we beter worden, dan willen ze dat niet horen. Als ze dat van het begin af aan hadden gezegd, dan was ik meteen weg geweest.’

Komt er nu een scheuring in de partij?

‘Er is een groep die de gang van zaken rondom dit alles bevraagt, maar er zijn ook mensen die meegaan in het frame van de gevaarlijke zwarte man dat nu over mij wordt neergezet. Die verdeeldheid is niet goed voor een partij, nee.

‘Het is ook niet goed voor mijn veiligheid. Op het moment dat dit over mij als zwarte man wordt gezegd, met allerlei vaagheden over wat ik precies zou hebben gedaan, dan wordt dat gevaarlijk voor mij. Hoe denk je dat mensen voortaan naar mij gaan kijken?’

Op wat voor manier loopt u gevaar?

‘Als er geruchten zijn over bepaald gedrag, in dit geval dat mensen zich onveilig zouden voelen in mijn omgeving of dat ik zou manipuleren, dan gaan ze daarop reageren. Ik zag een YouTube-comment voorbijkomen waarin iemand zei: hij is gepakt met een mes, daarom is hij uit de partij gezet. Het is niet waar, maar mensen gaan het zelf invullen als je vaag bent.

‘Het bestuur heeft mij blootgesteld aan een digitale lynchpartij met hun beschadigende uitspraken. Ik heb al een geschiedenis van mensen die om mijn hoofd vragen. Ik ben eerder bedreigd. Ik krijg nu weer allemaal shit over mij heen. Ik ben nu aan het vechten voor mijn leven. Ik wil ervoor zorgen dat mijn naam gezuiverd wordt. Dat doe ik onder meer door nu wel met de pers te praten. Eerder was ik terughoudend.

‘Voor anderen is dit misschien een soort politiek spelletje. Ik denk dat ze niet echt begrijpen wat er gaande is. Ik ben best wel ontdaan. Dat ze iemands leven zo in gevaar brengen omdat ze denken dat ik uit bent op een zetel... dat verwijt ik het bestuur, ja.’

Bedoelt u dat u met de dood wordt bedreigd?

‘Daarover doe ik liever geen uitspraken.’

Komt het ooit nog goed tussen u en de partij?

‘Ik heb bepaalde hoop dat het uiteindelijk goed gaat komen. Ik geloof in de mensen die zich verenigd hebben in deze partij en dat zij ook gaan inzien: dit is niet de manier hoe we met elkaar omgaan.

‘Er wordt door sommige anonieme leden het idee opgeroepen van een machtsstrijd, maar ik weet van niks. Een couppoging? Nogmaals, dat is echt bizar. Ik weet niet hoeveel duidelijker ik het nog kan zeggen.

‘Als het inderdaad gaat over Sylvana’s gezondheid en de zorg dat zij waarschijnlijk met ziekteverlof gaat, waardoor iemand anders haar plek moet innemen, moet je je afvragen of het wenselijk is dat de nummer 3 op de lijst die rol gaat vervullen (Rebekka Timmer, red.): zij is bestuurslid, fractiemedewerker en Kamerlid tegelijk. Allerlei dubbelfuncties die volgens onze spelregels nu al niet zouden mogen. Zou dat dan een goed idee zijn?’