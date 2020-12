Antieke snackbar opgegraven in Pompeï

De nieuw opgegraven snackbar met een rijk beschilderde toonbank. Beeld AFP

‘Een ongelooflijke foto van de dag van de uitbarsting,’ noemt opgravingsdirecteur Massimo Osanna de vondst tegenover Italiaans persbureau Ansa. Pompeï, een antieke havenstad ten zuiden van Napels, werd in het jaar 79 overvallen door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Een dikke laag as bedekte het plaatsje, waardoor de restanten uitzonderlijk goed behouden bleven. Daarom geeft Pompeï een uniek inkijkje in het dagelijks leven van de oude Romeinen, dat voor de eeuwigheid bevroren werd zoals het er op die laatste, fatale dag uitzag.

Dat geldt ook voor de nieuw opgegraven snackbar, waar in de pannen nog restanten van eend, zwijn, geit, vis en slak zaten. Waarschijnlijk maakten de overblijfselen deel uit van een paella-achtig gerecht waar vis en vlees in vermengd waren. In andere vaten zaten wijnresten.

In Pompeï zijn meer dan honderd van dit type snackbar-toonbanken of ‘thermopolia’, legt klassiek archeoloog Miko Flohr van de Universiteit Leiden uit aan de telefoon. ‘Maar dit is de enige waarin we zulke mooie schilderingen hebben gevonden.’ Flohr doet al jaren onderzoek naar de winkels van Pompeï, maar had deze vondst, in een straatje achteraf, niet verwacht: ‘Het verrast me dat een bareigenaar zich deze dure schilderingen kon veroorloven.’

Op de toonbank zijn kleurrijke afbeeldingen van eenden, een haan en een hond te zien. Ook staat er, bij wijze van droste-effect, een toonbank afgebeeld op de toonbank, en een schildering van vermoedelijk de godin Amphitrite op haar zeepaard. In de snackbar zelf is het skelet van een hondje gevonden en lagen botten van meerdere mensen, onder wie een man van rond de vijftig jaar.

Een spottende tekstje op een van de schilderingen, waarschijnlijk afkomstig van een dronken bezoeker, geeft volgens de opgravers nog een hint over de eigenaar van de bar. ‘Nikias, jij schaamteloze poeper,’ luidt het opschrift. De naam ‘Nikias’ zou erop wijzen dat de snackbarhouder een Griekse vrijgelatene was, al lijkt het archeoloog Flohr onzin en een geval van overinterpretatie. ‘Dit soort krabbels vind je door heel Pompeï en betekenen weinig, het zegt mij vooral dat veel mensen konden lezen en schrijven.’

De nieuwe vondst is in Italië met grote blijdschap ontvangen, als een meer dan welkome opsteker. ‘Een geweldig voorbeeld van het herstel van het land,’ prees cultuurminister Dario Franceschini het werk van het archeologisch team. ‘Pompeï zal weer een van de meest bezochte plekken ter wereld worden, waar men blijft opgraven en fantastische vondsten als deze blijft doen.’

Dat zou best eens waar kunnen zijn, want er mag dan al bijna driehonderd jaar in Pompeï gegraven worden, maar nog steeds ligt meer dan een derde bedekt onder de aarde. Het nieuwe thermopolium gaat, als de pandemie het toelaat, al in het voorjaar open voor publiek. De scheidend directeur Osanna hoopt er zijn laatste wapenfeit van te maken, ‘een cadeau aan onze bezoekers.’