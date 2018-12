Anticonceptiespreekuur moet ongewenste zwangerschappen bij vrouwen zonder papieren tegengaan

Rosa op het anticonceptiespreekuur in de Bijlmer. Beeld Çiğdem Yüksel

De deurbel rinkelt. Gedaan is het met de rust die heerste in de verloskundepraktijk in de Amsterdamse Bijlmer, waar een anticonceptiespreekuur voor ‘ongedocumenteerde’ vrouwen wordt gehouden. Hieronder vallen afgewezen asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en migranten van wie de verblijfsvergunning is verlopen.

De 36-jarige Rosa (vanwege haar status niet haar echte naam) duwt een enorme kinderwagen voor zich uit met daarin haar zeven maanden oude tweeling. De een slaapt, de ander huilt. Haar 4-jarige zoontje stort zich op de knuffels in de hoek.

Een dag eerder was Rosa, een goedlachse Nigeriaanse vrouw, in het ziekenhuis om een spiraaltje te laten plaatsen, dat ze tijdens het spreekuur had meegekregen. Maar de ingreep is mislukt. ‘Volgens de dokter was ik te gestrest’, zegt ze, terwijl ze haar druk spartelende dochter met een flesje rustig probeert te krijgen.

Over drie maanden kan ze terug voor een nieuwe poging. Tot die tijd zoekt ze een andere oplossing, want een nieuwe zwangerschap wil Rosa koste wat kost voorkomen. Daarvoor is ze op de goede plek. In een kastje in de hoek van de spreekkamer liggen doosjes anticonceptiepillen, spiralen en condooms. Door deze gratis of tegen een kleine vergoeding aan te bieden hopen artsen het grote aantal ongewenste zwangerschappen onder ongedocumenteerden, niet zelden als gevolg van seksueel geweld, terug te dringen.

Het tweewekelijkse spreekuur in de Bijlmer, dat afgelopen zomer is begonnen, is in het leven geroepen door Dokters van de Wereld, een non-profitorganisatie die wereldwijd streeft naar toegankelijke zorg voor kwetsbare groepen. In de Bijlmer loopt een proef. Het is de bedoeling om de spreekuren binnenkort ook in Amsterdam-Noord en Den Haag aan te bieden.

Rosa krijgt de pil voor drie maanden, totdat ze een spiraaltje kan laten plaatsen. Beeld Çiğdem Yüksel

‘Deze vrouwen zijn zonder een verblijfstatus niet verzekerd en moeten hun anticonceptie zelf betalen’, zegt Ineke van der Vlugt, programmamanager anticonceptie en abortus bij Rutgers. ‘Ze mogen ook niet legaal werken, waardoor hun ­financiële middelen beperkt zijn. Als je moet kiezen tussen de pil of brood op de plank, dan is de keuze snel gemaakt.’

Kwetsbaar

Is een zwangerschap eenmaal een feit, dan is abortus vaak niet mogelijk. De ingreep, die tussen de 370 en 520 euro kost, is simpelweg te duur. Bovendien is een abortus vanwege religieuze en culturele overtuigingen lang niet altijd een optie. ‘Het gevolg is dat er kinderen worden geboren onder zeer kwetsbare omstandigheden’, zegt Van der Vlugt. ‘Ze worden soms onder voogdij geplaatst.’

De Nigeriaanse Rosa is in de gelukkige positie dat ze haar kinderen zelf kan grootbrengen. Ze heeft een vaste relatie, waardoor haar basis stabieler is dan de meeste andere vrouwen die op het spreekuur afkomen. Maar het gezin heeft geen vaste verblijfsplaats en is afhankelijk van de hulp van liefdadigheidsinstanties. Een nieuwe zwangerschap zou dus erg ongelegen komen.

Eerder had Rosa de prikpil (een staafje dat hormonen afscheidt), maar die heeft ze op verzoek van haar man laten verwijderen. Ze werd er te dik van, vond hij. Condooms zijn niet de veiligste optie en de reguliere pil is voor Rosa geen vanzelfsprekendheid, want dan heeft ze geen natuurlijke menstruatie. In veel culturen is dit een teken van onvruchtbaarheid. Uiteindelijk wordt besloten toch tijdelijk de pil voor te schrijven. ‘Je menstrueert nu ook niet omdat je borstvoeding geeft’, stelt arts Noortje Nagtegaal haar gerust.

Het is haar taak om op zoek te gaan naar een oplossing waarbij de patiënt zich het prettigst voelt, zegt ze. ‘Wij zullen nooit iets opleggen.’ Nagtegaal, die als arts in een polikliniek gynaecologie werkt, leidt dit spreekuur vrijwillig. Dit doet ze samen met Myrthe Smits, in het dagelijks leven fertiliteitsarts en promovendus in het AMC-ziekenhuis in Amsterdam. In de poule draaien vier andere artsen mee.

‘We willen met dit spreekuur bereiken dat vrouwen de regie over hun eigen lichaam terugkrijgen’, zegt Smits. Dit betekent: de keuze om wel of niet zwanger te worden.’

Teken van God

De tweede bezoeker van de dag is de 34-jarige Maria uit Venezuela. Ze is zo’n twee maanden zwanger, vertelt ze in gebroken Engels. Dat ze ondanks het slikken van de morning-afterpil in verwachting is geraakt, ziet ze als een teken dat God het zo heeft gewild.

Maria kwam drie maanden geleden naar Nederland om geld te verdienen voor haar familie, die in grote armoede leeft. Haar 8-jarige dochter heeft ze achter moeten laten. ‘Het is mijn eerste Kerst zonder haar’, zegt ze terwijl de tranen over haar wangen biggelen.

Ze maakt zich vooral zorgen over de kosten die een nieuwe zwangerschap met zich meebrengt. Als de artsen haar vertellen dat ze ondanks haar status bij een verloskundige terecht kan, is ze opgelucht. ‘Dit had ik niet verwacht.’

Maria op het anticonceptiespreekuur in de Bijlmer. Ze is twee maanden zwanger. Beeld Çiğdem Yüksel

Ongedocumenteerden weten vaak niet wat hun rechten op zorggebied zijn, terwijl er best het een en ander mogelijk is, zegt coördinator Annette Hoogerbrugge van Dokters van de Wereld. ‘Artsen kunnen een beroep doen op een regeling waarmee zorg die onder de basisverzekering valt voor ongedocumenteerden kan worden gedeclareerd. Hieronder valt ook de verloskundige zorg.’

Toch komt het geregeld voor dat ongedocumenteerden die ziek worden niet bij een arts aankloppen. Het wantrouwen is groot. ‘Onder deze groep bestaat altijd de vrees dat hun gegevens in een database terechtkomen en naar de IND (de organisatie die beslist over uitzettingen, red.) worden gestuurd’, zegt Hoogerbrugge.

Het is een van de redenen, naast de nog geringe bekendheid, dat het spreekuur nog geen storm loopt. Promotie maken is lastig, want het is niet de bedoeling dat het spreekuur bekend komt te staan als gratis uitdeelpunt van anticonceptie.

Vandaar dat na afloop van het consult altijd een financiële bijdrage wordt gevraagd, naar draagkracht. Rosa legt 2 euro op tafel voor het doosje anticonceptiepillen. ‘Wel consequent slikken hè’, is het advies dat ze meekrijgt. ‘Anders word je weer zwanger.’ Rosa kijkt verschrikt op. ‘Alsjeblieft zeg’, roept ze lachend uit. ‘Probeer me niet bang te maken!’