Anticonceptie in de supermarkt: Amerikanen kunnen volgend jaar de pil zonder doktersrecept halen

Supporters van de zogeheten Right to Contraception Act, die de beschikbaarheid van anticonceptie vastlegt, in Washington op 14 juni 2023. Beeld Saul Loeb / AFP

De toegang tot anticonceptie staat onder druk in de VS. Vorig jaar schafte het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus af. In sommige staten is abortus alleen nog toegestaan als de vrouw in levensgevaar verkeert. Nu moeten Amerikaanse vrouwen nog langs een dokter om een recept te krijgen voor een anticonceptiepil, net als in Nederland. Dat is een horde voor veel jonge Amerikaanse vrouwen die moeite hebben om tijd of geld te vinden voor een doktersbezoek, stellen deskundigen.

De regering van president Joe Biden is blij met de komst van de pil, genaamd Opill, naar de winkel. Xavier Becerra, de minister van Volksgezondheid, sprak donderdag van ‘een belangrijke stap in het streven om essentiële gezondheidszorg toegankelijker te maken voor Amerikanen’.

Protesten

Medicijnentoezichthouder FDA stelt dat de pil, die dagelijks moet worden ingenomen, naar verwachting beter beschermt tegen onbedoelde zwangerschap dan andere anticonceptie zoals condooms en zaaddodende middelen. Wel waarschuwt de FDA voor bijwerkingen, waaronder hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

Conservatieve organisaties protesteerden tegen het beschikbaar stellen van Opill zonder doktersrecept. Katholieke artsenverenigingen dienden bezwaren in bij de FDA en zeiden dat artsen betrokken moeten zijn bij gezondheidsbeslissingen, vooral in het geval van minderjarigen.

Toegankelijk en betaalbaar

Het is nog onbekend wat de pil gaat kosten. De prijs zal naar verwachting een grote rol spelen in de afweging van vrouwen om Opill te gebruiken, omdat die niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. De producent, het bedrijf Perrigo, zegt ernaar te streven om de pil ‘toegankelijk en betaalbaar’ te maken. Het bedrijf heeft aangekondigd de pil aan sommige vrouwen gratis te verstrekken. Perrigo verwacht dat de pil in het eerste kwartaal van 2024 op de Amerikaanse markt komt.