Anti-racismebetogers gooien in Baltimore standbeeld van Columbus in de rivier

Anti-racismebetogers trekken in Baltimore een standbeeld van Columbus van zijn sokkel. Beeld Spencer Compton via REUTERS

De president deed zijn uitspraken aan de vooravond van de jaarlijkse onafhankelijkheidsviering op 4 juli – de dag dat de Amerikanen in 1776 onafhankelijk werden van Groot-Brittannië. Trump hield zijn toespraak aan de voet van Mount Rushmore in South-Dakota, waar het beroemde sculptuur van de gezichten van vier oud-presidenten uit de rotsen is gehakt.

De bijeenkomst op juist deze plek was omstreden, onder meer omdat het heilige grond is voor de inheemse bevolking van de Verenigde Staten – het Hooggerechtshof heeft in 1980 geoordeeld dat het land onrechtmatig van de Sioux is afgenomen. Daarnaast bestond er ergernis omdat de president het gebruikelijke onafhankelijkheidsvuurwerk wilde afsteken ondanks het risico op bosbranden in het gortdroge natuurgebied. Achteraf was bovendien kritiek op het feit dat het publiek nauwelijks mondkapjes droeg of zich aan de 1,5 meter-afstandsregel hield.

‘We zullen nooit toestaan hoe een woedende menigte onze standbeelden neerhaalt, onze geschiedenis uitwist en onze kinderen indoctrineert’, zo zei Trump voor het sculptuur in Mount Rushmore. ‘We zullen onze Amerikaanse manier van leven, die begon in 1492 toen Columbus Amerika ontdekte, verdedigen, beschermen en behouden.’

De president repte met geen woord over de Covid-19 pandemie die nog steeds niet onder controle is in de Verenigde Staten. Trump beloofde zijn toeschouwers dat er een nationaal park komt met standbeelden van de ‘helden’ van de Verenigde Staten als hij voor een tweede termijn wordt verkozen in november.

Eerdere vernielingen

Het standbeeld van Colombus in Baltimore was niet het eerste dat sneuvelde sinds de start van de protesten van Black Lives Matter na de moord op George Floyd door een politieagent eind mei in Minneapolis. Eerder al werden zijn standbeelden vernield in Minneapolis, Boston en Miami. Ook andere beelden werden vernield zoals het standbeeld van Jefferson Davis, de president van de Confederatie, in Richmond, Virginia. Een aantal stadsbesturen, waaronder die van San Francisco, heeft daarom al op eigen initiatief besloten omstreden beelden te verwijderen voordat ze kunnen worden vernield.

Black Lives Matter-protesten gingen zaterdag ook op andere plaatsen in de Verenigde Staten door. In de staat Georgia trokken gewapende en in het zwart geklede betogers langs het Stone Mountain Park Memorial, waar de afbeelding van drie Zuidelijke leiders van de Amerikaanse Burgeroorlog te paard uit de rotsen zijn gehouwen: president van de Confederatie Jefferson Davis en de generaals Thomas Jackson en Robert E. Lee.

Dit eerbetoon aan de ‘Confederatie’ wordt alom als racistisch beschouwd en is al decennia onderwerp van discussie. Een betoger deed via een megafoon een oproep aan de Ku Klux Klan, die nog regelmatig bijeenkomt bij Stone Mountain, en andere ‘white supremacist’-groeperingen. ‘Ik zie geen witte milities? Waar zijn jullie nu? Wij zijn bij jullie thuis.’

Volgens woordvoerder John Bankhead van Stone Mountain Memorial Association is het protest vreedzaam en ordelijk verlopen. ‘Dit is een openbaar park. We hebben regelmatig betogingen van beide kanten’, zo zei hij tegen persbureau AP. ‘We respecteren het Eerste Amendement. We begrijpen de gevoeligheden over dit park. Dat respecteren we en daarom staan we mensen toe om hun gevoelens te komen uiten, zolang dit maar vreedzaam gebeurt en dat was zo.’