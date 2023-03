Anti-Poetin-activist krijgt 8,5 jaar strafkolonie: ‘Ik weet dat miljoenen Russen tegen deze criminele oorlog zijn’

Dmitri Ivanov in de glazen kooi voor verdachten, in een Moskouse rechtbank. 'We beleven een duister moment in onze geschiedenis.' Beeld Reuters

‘Als je in een supermacht woont: superveel sterkte’, staat in witte en rode letters op de zwarte sweater van Dmitri Ivanov in de glazen kooi voor de verdachten. Net als vorige week, toen hij in deze zelfde zaal zijn laatste woord uitsprak. De woorden op zijn sweater staan rondom een tekening die met prikkeldraad de contouren van Rusland aangeeft en aan duidelijkheid niet te wensen overlaat.

De openbaar aanklager heeft negen jaar gevangenisstraf geëist tegen de 23-jarige activist en oud-student wiskunde aan de Moskouse Staatsuniversiteit wegens ‘ondermijning van de autoriteit van het Russische leger’. Via een mede door hem opgericht Telegramkanaal publiceerde en deelde Ivanov onder meer berichten over het optreden van Russische troepen in Boetsja en over bombardementen op Marioepol. Die informatie was volgens de aanklager in strijd met de officiële berichtgeving van het Russische ministerie van Defensie.

Ivanov koestert geen illusies over zijn straf. In december werd politicus Ilja Jasjin tot 8,5 jaar strafkolonie veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Het Moskouse raadslid Aleksej Gorinov zit een straf uit van bijna zeven jaar wegens publiekelijk gebruik van het woord ‘oorlog’ voor wat in Rusland een ‘speciale militaire operatie’ heet.

Oorlog zal stoppen

‘Mijn mening is dat je je niet moet overgeven aan je angst, maar moet doorgaan met de strijd, jezelf blijven’, zegt Ivanov, in afwachting van de rechter, tegen de verzamelde journalisten buiten zijn kooi. ‘Mijn voorbeeld moet u niet bang maken, integendeel. Waar we ons ook bevinden, we kunnen heel veel doen voor ons land en het moment dichterbij brengen waarop, onvermijdelijk, deze oorlog zal stoppen.’

Hij vervolgt in onberispelijk Engels en zegt dat hij geen spijt heeft dat hij in deze situatie is beland. ‘Ze willen iedereen bang maken, in Rusland en daar buiten. Ik ben niet bang en ik heb iets te zeggen. U moet begrijpen dat Rusland niet hetzelfde is als Poetin. Wij hebben niet op hem gestemd en hij heeft ons niet gevraagd deze oorlog te beginnen met onze naaste buren. Ik weet dat tientallen miljoenen mensen hier in Rusland tegen deze criminele oorlog zijn.’

Veel Russen hebben vrienden en familieleden in Oekraïne, weet hij. ‘We voelen die pijn. Deze oorlog is een grote tragedie voor alle Oekraïners, maar het is ook een tragedie voor Russen die in vrede willen leven met hun buren en nu lijden onder een dictatuur. We beleven een duister moment in onze geschiedenis. Maar de grootste duisternis gaat vooraf aan de zonsopkomst.’

Vuist omhoog

De rechter komt gehaast binnen. Ze is kort van stof, het vonnis luidt geheel als verwacht. Ivanov wordt op alle punten schuldig bevonden en moet, net als Jasjin, voor 8,5 jaar naar een strafkolonie. Hij glimlacht en steekt een vuist omhoog. Ook zijn moeder, Jelena Stromskaja, hoort het vonnis kalm aan. Dat het geen voorwaardelijke straf zou worden was voor haar allang duidelijk. ‘Maar ik had natuurlijk wel gehoopt dat de straf lager zou uitvallen. Want het is heel zwaar voor hem en moeilijk voor te stellen dat hij misschien werkelijk zoveel jaar vast moet zitten.’ Maar, voegt ze eraan toe: ‘Dit vonnis zal vroeg of laat beslist worden ingetrokken.’

Dat beaamt ook advocate Maria Eismont. Het wetsartikel op basis waarvan Ivanov is veroordeeld – over de verspreiding van ‘fake nieuws’ over de Russische strijdkrachten – bestaat pas een jaar en is volgens Eismont in strijd met de Grondwet, omdat het neerkomt op censuur. ‘Vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd door artikel 29 van de Grondwet. Het enige dat verboden is, zijn oproepen tot geweld en discriminatie, en in geen van de publicaties van Dmitri Ivanov is daar sprake van.’

Nog afgezien daarvan, zegt ze, zijn persberichten van het ministerie van Defensie geen wetsdocumenten waaraan niet getornd mag worden en die de rechtbank kritiekloos als de ultieme waarheid zou moeten accepteren.

Onwettig vonnis

Eismont krijgt applaus van de omstanders. Ongeveer zestig mensen zijn naar de rechtbank van het Timirjazev-district gekomen om Ivanov een hart onder de riem te steken. Onder hen mensenrechtenactivisten, maar ook veel studenten. De 19-jarige Grigori studeert rechten aan de Moskouse Staatsuniversiteit. Hij heeft Ivanov weleens ontmoet, maar kent hem niet heel goed. Grigori volgde zijn Telegramkanaal en was geschokt toen hij hoorde van Ivanovs arrestatie vorig jaar. ‘Dit is een onwettig, uit de duim gezogen vonnis, dit heeft niets met rechtspraak te maken.’

Anastasia (23) kent Dmitri Ivanov via een vriend. ‘Maar ook als ik hem niet zou kennen zou ik hier zijn, ik probeer zoveel mogelijk rechtszaken bij te wonen van politieke gevangenen.’ Ze neemt Ivanovs woorden ter harte dat je je niet bang moet laten maken. ‘Ik heb zelf op sociale media ook het nodige geschreven dat onder hetzelfde wetsartikel valt als bij Dmitri. Maar op een gegeven moment kan het je al niet meer schelen. Je moet toch blijven doen wat je kunt. Er zijn nu geen grootschalige protesten, maar er zijn wel Oekraïners die vanuit de bezette gebieden naar Rusland zijn gedeporteerd en financiële en andere hulp nodig hebben, er zijn politieke gevangenen. Genoeg dingen waar je je voor kunt inzetten.’