Anti-IS-coalitie verlaat Irak, mogelijk komen de VS snel weer terug om Iraanse militie te ‘vernietigen’

Iraakse militairen, met mondkapje en handschoenen, voor de overdracht van een militair vliegveld bij Kirkuk. Beeld REUTERS

Amerikaanse troepen droegen zondag - zonder mondkapjes - een gedeelte van een militair vliegveld bij Kirkuk over aan hun Iraakse collega’s, voor de gelegenheid met mondkapje en blauwe handschoenen. Het is de derde keer in minder dan twee weken tijd dat de Amerikanen een legerbasis overdragen. Ook een vliegveld bij Mosul en een basis vlak bij de Syrische grens in de provincie Anbar zijn aan de Irakezen teruggegeven.

Het nieuwe Amerikaanse devies voor de strijd tegen terreurbeweging IS is ‘minder basissen met minder mensen.’ Het gaat volgens een verklaring van het Pentagon om ‘al lang geplande veranderingen’, die ‘niet gerelateerd’ zijn aan de corona-uitbraak. De Britse minister van defensie Ben Wallace stelde afgelopen week dat hij Britse militairen terugtrekt vanwege ontwikkelingen die ‘al maanden’ spelen.

Hoogspanning

De verhouding tussen Washington en Bagdad staat onder hoogspanning. De laatste escalatie vond twee weken geleden plaats: bij een raketaanval die door de Amerikanen wordt toegeschreven aan een Iraakse militie, kwamen twee Amerikaanse militairen en een Britse reservist om het leven. Daarop volgde een Amerikaanse vergeldingsbombardement, volgens volgens de Amerikaanse legercommandant Kenneth McKenzie louter gericht op ‘terroristische basissen’.

Volgens de regering in Bagdad troffen de Amerikaanse bommen echter een Iraakse legerbasis en stierven meerdere Iraakse militairen. Het Iraakse leger sprak van een ‘escalatie’ en het aanwenden van een ‘vals voorwendsel’ door de Amerikanen om Iraakse bondgenoten aan te vallen. President Barham Salih waarschuwde dat het gedrag van de Amerikanen kan bijdragen aan de terugkeer van IS.

Al in januari, na de Amerikaanse luchtaanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood op de luchthaven van Bagdad, eisten zowel het Iraakse parlement als de toenmalige premier, Adil Abdul Mahdi, het vertrek van de Amerikanen en alle andere buitenlandse troepen uit Irak. Irakezen vrezen dat ze het slachtoffer worden van een oorlog tussen de VS en Iran op hun grondgebied. Tot nu toe weigerde de anti-IS-coalitie gehoor te geven aan de oproep tot vertrek.

Terwijl de Amerikanen en Britten volgens eigen zeggen bezig zijn met een al langer geplande overdracht, trekken meerdere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Nederland, hun militairen tijdelijk terug vanwege de coronacrisis. Defensieminister Ank Bijleveld liet vorige week aan de Tweede Kamer weten dat 35 Nederlandse militairen uit Bagdad en Erbil worden gerepatrieerd.

Bijleveld gaat ervan uit dat de Nederlanders ‘na de ramadan’ terug kunnen naar Irak om daar hun trainingen te vervolgen aan Iraakse militairen en Koerdische strijders. In het Iraakse parlement bestaat verdeeldheid over de vraag of een vertrek van buitenlandse troepen uit Irak ook een verbod betekent op militaire trainingen.

Iran

Dat de Amerikanen de anti-IS-missie in Irak deels afsluiten, betekent allerminst dat ze niet spoedig naar Irak zullen terugkeren. Vrijdag onthulde The New York Times dat het Pentagon overweegt om precies dat te gaan doen waar de Iraakse regering bang voor is: het gevecht aangaan met Iran op Iraaks grondgebied.

Het Amerikaanse leger werkt aan een plan om de Hezbollah Brigades, een Iraakse militie die wapens en training ontvangt uit Iran, te ‘vernietigen’. Dit plan leidt volgens de New York Times tot verdeeldheid binnen de Amerikaanse legertop. Het kan betekenen dat duizenden Amerikaanse militairen in Irak gelegerd zullen worden in een missie die niets meer te maken heeft met het verslaan van IS.

De Hezbollah Brigades, die net als veel andere sjiitische milities in Irak formeel samenwerken met de regering in Bagdad, zijn volgens de Amerikanen verantwoordelijk voor meerdere raketaanvallen op basissen waar de anti-IS-coalitie is gelegerd, waaronder de dodelijke aanval in maart. Onlangs waarschuwden de Hezbollah Brigades dat het Amerikaanse leger misbruik dreigt te maken van de Iraakse aandacht voor de ‘strijd tegen het coronavirus’.

Europese landen zoeken ondertussen een nieuwe manier om Irak te ondersteunen in de strijd tegen IS. De Europese ministers van Defensie praten binnenkort over een uitbreiding van de Navomissie in Irak. Mocht de Navo taken overnemen van de anti-IS-coalitie, dan staat Nederland erop dat Irak hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.