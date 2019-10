Anti-IS-coalitie bijeen geroepen om situatie na dood IS-leider te bespreken

President Donald Trump, met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo (midden) en veiligheidsadviseur Robert O’Brien. Beeld REUTERS

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag bekend dat de IS-leider niet meer in leven is. Hij bracht zichzelf met een explosief om het leven bij een militaire operatie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië. De dood van al-Baghdadi wordt beschouwd als een ‘vernietigende klap’ voor IS, maar het zal de wereld niet bevrijden van terrorisme, benadrukte de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper eerder al.

De top komt er mede op initiatief van Frankrijk, dat het niet eens is met het besluit van de Amerikanen om zich terug te trekken uit het noordoosten van Syrië. Ongeveer 30 tot 40 ministers die deel uitmaken van de coalitie, waaronder Nederland, zullen in Washington bijeenkomen om te praten over de situatie.