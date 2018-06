Anti-immigratiepartij wint Sloveense parlementsverkiezingen

Een anti-immigratiepartij heeft de parlementsverkiezingen in Slovenië gewonnen. De rechtse Sloveense Democratische Partij (SDS) van voormalig premier Janez Janša kreeg 25 procent van de stemmen, twee keer zoveel als de centrum-linkse partij LMS. Toch is het de vraag of Janša erin zal slagen een regering te vormen.

Ex-premier Janez Janša claimt het recht om een nieuwe regering te vormen nadat zijn anti-immigratiepartij SDS zondag de Sloveense verkiezingen had gewonnen. Foto AFP

De andere partijen hebben al voor de verkiezingen van zondag laten weten dat zij er weinig voor voelen in een regering te gaan zitten met de SDS, vanwege de harde opstelling van de partij als het om immigratie gaat. De partij van Janša is fel tegen het opnemen van immigranten onder een verdelingssleutel die door Brussel wordt opgesteld.

De verkiezingszege van de SDS in Slovenië weerspiegelt de sfeer in andere Midden-Europese landen die zich ook tegen de EU-plannen voor een quotasysteem voor de verdeling van asielzoekers verzetten, zoals Hongarije en Polen. Janša kreeg bij zijn campagne steun van de Hongaarse premier Viktor Orban, die hoopt Slovenië er als een bondgenoot bij te krijgen in zijn strijd tegen Brussel.

Vluchtelingencrisis

De voorgaande premier Miro Cerar, die in maart aftrad, was juist voor een Europese oplossing van het vluchtelingenprobleem. Volgens hem was de noodzaak van samenwerking gebleken tijdens de vluchtelingencrisis in 2015, toen honderdduizenden asielzoekers uit voornamelijk Syrië via de Balkanlanden naar noordelijke landen als Duitsland en Zweden trokken.

Maar de Modern Centrum-partij van Cerar bleef steken op 10 procent van de stemmen en eindigde daarmee als vierde. Het is de vraag wat er zal gebeuren nu de SDS uittorent boven een groepje partijen die geen zin hebben om met Janša te regeren. Marjan Šarec van de linkse LMS zei te hopen dat hij de opdracht zal krijgen een regering te formeren.

Grensbewaking

Janša, die al twee keer premier van Slovenië was, eist dat de SDS als grootste partij de kans krijgt een regeringscoalitie te vormen. ‘Onze partij zet Slovenië en de Slovenen op de eerste plaats’, zei Janša na het bekend worden van de eerste verkiezingsresultaten. Volgens hem is de SDS bereid met alle partijen te praten.

Het ziet ernaar uit dat Janša zijn zin krijgt. President Borut Pahor had eerder al laten weten dat hij de partij die als winnaar uit de bus zou komen als eerste de kans zou geven een regering te vormen. Maar de SDS heeft zeker twee andere partijen nodig om een meerderheid te krijgen in het parlement.

De SDS beschouwt immigratie als het belangrijkste probleem voor Slovenië. De partij wil meer geld voor de bewaking van de Sloveense grenzen. Ook wil de SDS dat de EU meer geld steekt in het verbeteren van de omstandigheden in de landen waar de migranten vandaan komen.

Janša zat in 2014 een half jaar in de gevangenis na een veroordeling tot twee jaar cel wegens corruptie, maar hij kwam op vrije voeten nadat het Constitutioneel Hof had bepaald dat het proces moest worden overgedaan. Zover is het nooit gekomen omdat de zaak inmiddels was verjaard.