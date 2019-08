Anti-Brexiteers al in de clinch over coup tegen Johnson

Labourleider Jeremy Corbyn heeft zichzelf al naar voren geschoven als waarnemend premier. Beeld Foto Getty

Terwijl premier Johnson vaart maakt met de voorbereiding voor een akkoordloos vertrek van de Britten uit de EU, bereidt de oppositie een tegenoffensief voor. Bij het vormen van een anti-Brexitcoalitie heeft Labourleider Jeremy Corbyn niet alleen de steun nodig van de Liberaal-democraten, de Groenen, Change UK, de Schotse nationalisten en het Welshe Plaid Cymru, maar ook van Tory-rebellen. Hij heeft laatstgenoemden om steun gevraagd, gekoppeld aan de belofte een no deal tegen te houden door artikel-50 te verlengen. Tevens stelde hij hun een nieuw referendum in het vooruitzicht.

Verleidelijk aanbod

Het is een verleidelijk aanbod voor een handvol parlementsleden uit Johnsons eigen Conservatieve Partij, zoals Dominic Grieve en Oliver Letwin. Zij roepen al lange tijd alles te zullen doen om een no deal te verhinderen. Ze kregen onlangs steun van oud-minister van Financiën Philip Hammond. Die beweerde dat Boris Johnson zulke vergaande eisen heeft voor de Europese Unie, dat een akkoordloos vertrek vrijwel zeker is. Zo wil Johnson de hele Ierse backstop uit het Brexit-verdrag schrappen.

Toch zou het ook voor Conservatieven in de oppositie een grote stap zijn om een socialist in het zadel te helpen. Daarmee stappen ze in wezen uit de eigen partij. Ook de Liberaal-democraten zijn niet enthousiast over samenwerking met Corbyn, omdat de oppositieleider voor een eigen versie van de Brexit is. De nieuwe leider van de Liberaal-democraten, Jo Swinson, wil helemaal geen Brexit, zelfs niet wanneer het Britse volk er in een tweede referendum wederom voor stemt.

Front met EU-gezinden

Daarom wil Swinson liever een front vormen met echte EU-gezinden. Ze wees op Harriet Harman, die tussen 2007 en 2015 vicepartijleider van de Labour Party was. Voor de sociaal-democraten is het een aanlokkelijke optie, omdat de partij nog nooit een vrouwelijke leider heeft gehad, maar het zou betekenen dat Corbyn een stapje opzij moet doen. Een andere kandidaat is de conservatief Clarke, die al sinds 1970 in het Lagerhuis zit en meerdere ministersposten heeft vervuld.

Als begin september een motie van wantrouwen wordt aangenomen, heeft het Lagerhuis twee weken de tijd om een alternatieve regering te vormen die een no deal-Brexit een halt kan toeroepen. De fractie van de Liberaal-democraten, de meest EU-gezinde partij van het land, is deze week versterkt met Sarah Wollaston die eerder dit jaar de Tories had verlaten. Haar overlopen heeft grote onvrede veroorzaakt bij de Conservatieve kiezers in haar kiesdistrict.