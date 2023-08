Anti-abortusbeweging krijgt deksel op de neus in Ohio; wetsvoorstel Republikeinen verworpen

Voorstanders van het recht op abortus in Ohio vieren dinsdag 8 augustus dat het wetsvoorstel van de Republikeinse tegenstanders van legale abortus is tegengehouden. Beeld Reuters

Tot nog toe is er in Ohio voor het wijzigen van de grondwet een gewone meerderheid (50 procent) nodig, maar de Republikeinen wilden dat optrekken naar minimaal 60 procent van de stemmen. Daardoor zou het twijfelachtig worden of de voorstanders van het recht op abortus later dit jaar wel voldoende stemmen zouden halen om dat vast te leggen in de grondwet van Ohio. In november wordt een referendum over de kwestie gehouden.

Het Republikeinse wetsvoorstel werd dinsdag met 56 procent van de stemmen verworpen. Slechts 43 procent van de kiezers stemde vóór de controversiële wet. Vooral de hoge opkomst was een slecht teken voor de Republikeinen, die een strenge abortuswet hadden klaarliggen die zwangerschapsonderbreking na zes weken verbiedt.

Als gevolg daarvan moest een meisje van 10 dat het slachtoffer was geworden van verkrachting, naar een naburige staat uitwijken voor abortus. De wet werd later door een rechter opgeschort, hangende verdere gerechtelijke procedures.

Roe v. Wade

De anti-abortusbeweging behaalde vorig jaar een klinkende overwinning toen het Amerikaanse Hooggerechtshof vorig jaar Roe v. Wade terugdraaide, het vonnis waarin het landelijk recht op abortus was vastgelegd. De uitspraak kwam erop neer dat de staten voortaan zelf moesten beslissen over het al dan niet toestaan van abortus of mogelijke restricties daarop.

De Republikeinen waren opgetogen over de uitspraak van het Hof, maar sindsdien heeft de kwestie zich tegen hen gekeerd. Het vonnis heeft overal in Amerika kiezers massaal op de been gebracht om het recht op abortus te behouden. Volgens recente opiniepeilingen is een ruime meerderheid van de Amerikanen tegen het verbieden van abortus.

Een reeks ‘rode’ staten, waar de Republikeinen de macht hebben, begon onmiddellijk strenge wetten in te voeren die soms op een bijna volledig verbod neerkwamen, maar in het afgelopen jaar heeft een zestal staten juist bepalingen aangenomen die het recht op abortus garanderen. Opmerkelijk is vooral dat ook in uiterst conservatieve staten als Kansas en Kentucky de meerderheid van de kiezers zich voor het behoud van abortusrechten uitsprak.

Voorstanders van het recht op abortus willen de komende tijd ook in verscheidene andere staten, waaronder Florida, Arizona en Nevada, volksstemmingen over abortus afdwingen.

Waarschuwing aan Republikeinen

De uitslag in Ohio is een waarschuwing aan de Republikeinen dat er flinke risico’s kleven aan hun campagne tegen abortus. Veel Republikeinse politici zouden graag zien dat het Congres een landelijk verbod invoert op abortus. Maar dat is niet haalbaar, zolang de Democraten in de Senaat net de meerderheid hebben dankzij de positie van vicepresident Kamala Harris als Senaatsvoorzitter.

Opvallend is dat voormalig president Trump, die een goede neus heeft voor het wisselende politieke klimaat, in zijn campagne voor het Witte Huis nauwelijks over abortus spreekt. Bij de verkiezingen in 2016 profileerde hij zich juist als anti-abortuskandidaat om de steun van de evangelistische christenen te winnen. Voordat hij de politiek inging, was de onroerendgoedmagnaat nog een voorstander van het recht op abortus.

Tot voor kort ging Trump er prat op dat hij Roe v. Wade om zeep heeft gebracht doordat hij drie nieuwe conservatieve rechters in het Hooggerechtshof had benoemd. Maar nu de wind uit een andere hoek komt, is hij voorzichtiger geworden.

Aan de voorstellen om via het Congres een landelijk verbod op abortus te krijgen wil hij zijn handen niet branden. Volgens hem waren de tegenvallende resultaten van de Republikeinen bij de Congresverkiezingen van vorig jaar een voorteken: de abortuskwestie dreigt bij de verkiezingen in 2024 een gifpil voor de Republikeinen te worden.