Ans Boersma via advocaat: ik heb niks verkeerd gedaan

Dat laat de journalist weten middels een verklaring van haar advocaat Maarten Pijnenburg. Het is voor het eerst dat Boersma reageert. Ze vindt dat ze niks verkeerd heeft gedaan en is ‘extreem van slag’.

‘Ze was van de ene op de andere dag alles kwijt. Ze heeft niet eens haar persoonlijke spullen uit haar huis mee mogen nemen. Ook de massale media-aandacht wordt door haar als heel heftig ervaren’, zegt haar advocaat Maarten Pijnenburg tegen persbureau ANP.

Boersma werd donderdag Turkije uitgezet, het land waar zij werkzaam was als correspondent voor onder andere het FD. Aanvankelijk werd gedacht dat haar berichtgeving de Turkse autoriteiten onwelgevallig was. Later bleek dat Turkije informatie had ontvangen van het Nederlandse Openbaar Ministerie, omdat Boersma een connectie zou hebben met terroristische activiteiten.

Nieuwsuur onthulde donderdag dat Boersma tot de zomer van 2015 - voor aanvang van haar correspondentschap - een relatie had met een Syrische vluchteling. Die werd in 2017 in de Balie in Amsterdam herkend als lid van terreurbeweging al-Nusra.

Boersma uitte zelf later ook het vermoeden dat haar uitzetting verband houdt met haar liefdesrelatie met de man. Hij is november vorig jaar opgepakt en zit nog steeds vast. Zij zou valsheid in geschrifte hebben gepleegd door hem in een eerder stadium te helpen aan verblijfspapieren. Althans: daarvan verdenkt het OM haar.

Het FD, haar hoofdopdrachtgever, verbrak vrijdag de banden met Boersma. Zij zou volgens hoofdredacteur Jan Bonjer tot drie keer toe nalatig zijn geweest, onder andere door te zwijgen over haar eerdere liefdesrelatie met de Syriër.

Boersma is zich van geen kwaad bewust. ‘Mijn cliënte heeft een aantal jaren geleden een kortdurende relatie gehad met een vriend, die afkomstig was uit Syrië. Gedurende haar relatie had zij geen enkele aanleiding te veronderstellen dat deze persoon banden zou hebben gehad met een terroristische organisatie. De FD-hoofdredacteur verwijt haar dat zij tot driemaal toe nalatig is geweest deze informatie aan de hoofdredactie te verstrekken. Alle drie de genoemde momenten lagen na het verbreken van de relatie en voordat cliënte enig vermoeden kon hebben dat er sprake zou kunnen zijn van banden met een terroristisch netwerk’, aldus de raadsman.

Boersma vindt verder dat de verontwaardiging van het FD zich zou moeten richten op de Nederlandse politie, ‘die door -zo lijkt het vooralsnog- informatie over haar te delen met de Turkse autoriteiten, het leven en de toekomst van de voor het FD werkzame journaliste ernstig in gevaar heeft gebracht’, aldus Pijnenburg.

Komende week zal de politie Boersma verhoren, omdat ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Zo zou zij de ex-vriend aan valse papieren hebben geholpen. Boersma herkent zich daar helemaal niet in, aldus haar advocaat.