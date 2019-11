Anonieme medewerker schrijft boek: ‘Trump is als een 12-jarige in een verkeerstoren’

Donald Trump in de Oval Office. Beeld AP

‘Ik heb me vergist over het ‘stille verzet’ in de regering-Trump’, schrijft de zelfverklaarde verzetsstrijder. ‘Ongekozen bureaucraten en door Trump gekozen kabinetsmedewerkers kunnen de president op de lange termijn nooit in de goede richting sturen, of zijn kwaadaardige managementstijl verfijnen. Hij is wie hij is.’

Het boek, Een Waarschuwing, komt pas over twee weken uit, maar verschillende kranten hebben al een exemplaar weten te bemachtigen – voorgaand citaat komt uit The Washington Post. En de belangrijkste boodschap is inderdaad een waarschuwing: een herverkiezing van Trump zou rampzalig zijn. Hij is ‘als een 12-jarige in een vliegverkeerstoren, die willekeurig op de knoppen van de overheid drukt, zonder zich zorgen te maken om de vliegtuigen die over de landingsbanen slippen en andere vluchten die uit alle macht proberen weg te blijven van het vliegveld’.

Kleinzieligheid

De auteur beschrijft het intellectuele lichtgewicht, de racistische en vrouwonvriendelijke opmerkingen, het ongeduld en de kleinzieligheid van de machtigste man van het land. Het is allemaal niet voor het eerst, zo’n boek ‘van binnenuit’. De grote vraag is toch: waarom dacht de auteur vorig jaar nog dat hij daar wel een tegenwicht aan kon bieden, en nu niet meer?

Die vraag lijkt niet te worden beantwoord. De auteur liet zich vorig jaar kennen als een klassieke Republikein, die veel van Trumps beleid helemaal niet zo erg vond. Hij of zij schreef vorig jaar expliciet dat hij of zij ‘deze regering wilde zien slagen’. Belastingverlaging! Rechtse rechters! Deregulering! Genoeg conservatieve redenen om de rariteiten lange tijd door de vingers te zien. Valt de calculatie anders uit, nu die mijlpalen zijn bereikt?

Als dat al zo is, lijkt deze ‘anonymous’ vooralsnog een roepende in de Republikeinse woestijn. Zijn partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben zich tijdens de impeachmentperikelen van de afgelopen weken juist nog onvoorwaardelijker achter Trump geschaard dan ze al stonden. Als zij hun zetel willen behouden, dan zullen ze rekening moeten houden met de wil van hun kiezers, en die willen voor het merendeel nog steeds dat Trump blijft (privé schijnen ze er anders over te denken, maar privégedachten hebben in de politiek geen effect).

Lafaard

Ook de auteur van dit boek is kennelijk bang voor de consequenties van zijn overtuiging, en uit zijn zorgen daarom anoniem. Daarmee is hij natuurlijk een makkelijke prooi van het Witte Huis.

‘De lafaard die dit boek heeft geschreven heeft er geen naam op gezet omdat het niets meer is dan een stel leugens’, schreef Witte Huiswoordvoerder Stephanie Grisham donderdag in een reactie aan The Washington Post. ‘Echte schrijvers vragen om wederhoor om dingen te checken. Maar deze persoon verstopt zich, en kan dus geen echte schrijver zijn.’ Ze noemde het boek ‘fictie’.

Tegelijk dreigde het ministerie van Justitie bij de uitgever dat de anonieme auteur wellicht zijn/haar geheimhoudingsplicht schendt. Dat is lastig, als het fictie is. Dus kennelijk zitten er nog genoeg ongemakkelijke waarheden en beledigende kwalificaties in het boek om ook Trump bang te maken.