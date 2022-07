Anonieme getuige verklaart over dwang bij moord op Peter R. de Vries

Kelly en Royce de Vries in de zittingszaal, voorafgaand aan de extra zitting in de zaak tegen de twee verdachten van de moord op hun vader Peter R. de Vries. Beeld ANP

‘Ik zeg het maar in gewoon Nederlands: het OM kon het niet maken om de rechtbank en de verdediging onwetend te laten van deze stukken.’ Dat is kort samengevat de reden waarom het proces over de moord op Peter R. de Vries volgens de officier van justitie moest worden heropend, wat heel uitzonderlijk is. Dat proces – ‘Iraklia’ – is anderhalve week geleden gesloten in afwachting van een uitspraak op 14 juli. Tegen de twee verdachten, Delano G. en Kamil E., is levenslang geëist.

Op 5 juli ontving deze officier naar eigen zeggen voor het eerst explosieve, nieuwe informatie van collega’s: een anonieme getuige heeft in het geheim verklaringen afgelegd over de opdrachtgever van de moord op De Vries.

Deze getuige is een vriend van Krystian M., die afgelopen week werd aangehouden omdat hij Delano G. en Kamil E. bij de moordaanslag zou hebben aangestuurd. Volgens die vriend werden zowel Krystian M. als Kamil E. bedreigd en gedwongen De Vries te laten ombrengen.

Deze nieuwe verklaringen konden volgens de officier van justitie niet eerder worden gebruikt omdat de bescherming van deze anonieme vriend van M. nog niet rond was. De informatie ‘werpt geen nieuw licht’ op de verdenkingen tegen Delano G. en Kamil E., aldus de aanklager maandag. Dus de nieuwe stukken kunnen volgens hem gevoegd worden in het proces, maar ‘noodzakelijk’ is het niet. En de uitspraak kan wat hem betreft aanstaande donderdag gewoon doorgaan, of de stukken nou worden gevoegd, of niet.

Verschil tussen levenslang en tijdelijke straf

‘Dat kun je niet met droge ogen verkopen’, bijt Ayse Çimen de aanklager toe. Ze is de advocaat van Kamil E., en stelt dat de nieuwe getuige heeft verklaard dat haar cliënt aanvankelijk de moord op De Vries zelf moest doen, maar dat hij weigerde te schieten. Vervolgens zou Kamil E. gedwongen zijn als chauffeur van de vluchtauto op te treden, anders zou hij worden gedood. ‘Dit kan het verschil maken tussen levenslang en een tijdelijke straf voor mijn cliënt’, aldus Çimen.

Kamil E. en Delano G. zijn maandag niet lijfelijk aanwezig in de zittingszaal in de Amsterdamse rechtbank, maar wel op schermen via een videoverbinding vanuit de gevangenissen in Lelystad en Krimpen aan den IJssel, waar ze zijn gedetineerd.

E.’s advocaat Çimen benadrukt dat ‘je meer weet als je kranten, het nieuws en podcasts volgt, dan wanneer je de stukken in deze zaak leest’. Ze ‘gelooft niet’ dat de zaaksofficier niet al eerder wist van de verklaringen van de anonieme getuige, die een link legt tussen Marengo-hoofdverdachte Ridouan T., en de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries, die adviseur en vertrouwenspersoon was van Marengo-kroongetuige Nabil B.

‘Afgelopen week zijn drie nieuwe personen in deze zaak aangehouden’, betoogt ze. Een van hen, Krystian M., die al vast zit voor mogelijke betrokkenheid bij een moordpoging in Zeewolde, is na de jaarwisseling overgeplaatst van de penitentiaire inrichting in Arnhem naar die in Krimpen aan den IJssel, waar haar cliënt al maanden zit. ‘Dat zal geen toeval zijn.’ Ze bedoelt daarmee te zeggen: Het OM wist al veel langer dat deze nieuw opgepakte verdachte betrokken was bij de moord. Hij zou volgens de raadsvrouw naar Krimpen zijn overgeplaatst in de hoop dat hij met Kamil E. over belastende feiten gingen communiceren.

Ook advocaat Ronald van der Horst van Delano G. gelooft niet dat de officier tot vorige week ‘helemaal niks heeft afgeweten’ van de nieuw ingebrachte verklaringen. ‘Dat is een punt van ongenoegen waaraan ik nu geen consequenties zal verbinden.’

Maatschappij ontwrichten

Naast Krystian M. werden afgelopen week in Spanje en Curaçao nog twee mannen aangehouden. Zij zouden de aanslag op Peter R. de Vries hebben gefilmd met de opdracht de schokkende beelden op sociale media te verspreiden om de maatschappij te ontwrichten.

De rechtbank voegt uiteindelijk de nieuwe verklaringen van de anonieme getuige over Kamil E. en Ridouan T. in het proces over de moord op Peter R. de Vries, en doet komende donderdag geen uitspraak. In plaats daarvan zal eind oktober een regiezitting worden georganiseerd, waarin alle procespartijen nieuwe onderzoekswensen kunnen indienen.

De familie van Peter R. de Vries is teleurgesteld dat de uitspraak in de moordzaak donderdag wordt uitgesteld. ‘Ik heb begrip voor de beslissing, maar het is wel pittig’, zei De Vries’ zoon Royce na afloop van de zitting. ‘Je stelt je in op een vonnis, dan is het lastig als je ineens hoort dat het nog maanden langer gaat duren. Want je hoopt eindelijk iets weg te kunnen strepen.’