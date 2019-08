Anonieme Amerikaanse ambtenaren: zoon en opvolger Osama bin Laden is dood

Hamza bin Laden, zoon en opvolger van de in 2011 gedode Al Qaida-leider Osama bin Laden, is dood. Dat hebben Amerikaanse hoge ambtenaren woensdag tegen The New York Times en andere media gezegd, nadat zender NBC het nieuws als eerste had gebracht. De Amerikaanse regering zal naar verwachting binnen enkele uren met een mededeling komen.

Hamza bin Laden op een foto verspreid door de CIA, bij zijn bruiloft. De foto werd gevonden in het gebouw in de Pakistaanse stad Abbottabad waar Osama bin Laden in 2011 werd doodgeschoten. Beeld AP

Volgens de anonieme topambtenaren is de circa 30-jarige Hamza bin Laden op enig moment in de afgelopen twee jaar gedood. Het zou echter tijd hebben gekost om zijn dood bevestigd te krijgen. In februari dit jaar loofde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog een beloning van 1 miljoen dollar uit voor informatie over zijn verblijfplaats. Op dat moment zou Bin Laden echter al dood zijn geweest.

De Verenigde Staten hebben volgens de topambtenaren een rol gespeeld bij de dood van Hamza bin Laden, maar welke rol is onduidelijk. Ook is niet bekend waar Hamza zich op het moment van zijn dood bevond. President Donald Trump wilde woensdag desgevraagd geen commentaar geven op de geruchten.

Hamza bin Laden, de ‘kroonprins van de terreur’, was een van de tientallen kinderen van Osama, de vroegere leider van Al Qaida. Hij trad in de loop van 2017 naar voren als opvolger van zijn vader, die in 2011 door Amerikaanse commando’s werd gedood in zijn schuilplaats in de Pakistaanse stad Abbottabad. Hamza riep in audioboodschappen op tot strijd tegen de westerse ‘Kruisvaarders’ en wraak voor zijn vaders dood.

Hamza werd in 1989 geboren in Saoedi-Arabië, en groeide op in Soedan en Afghanistan als lid van het gevolg van zijn vader, wiens lievelingszoon hij was. Hamza was elf ten tijde van de aanslagen van 11/9. Osama stuurde zijn vrouwen en kinderen daarop naar Iran, waar ze onder huisarrest werden geplaatst. In 2010 mocht de Bin Laden-clan Iran verlaten. Hamza zou daarna in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied hebben gewoond, en daar aanvankelijk ook in contact met zijn vader hebben gestaan. Volgens andere berichten verbleef hij later ook in Syrië. Hamza was getrouwd met een dochter van Mohammed Atta, een van de kapers van 11/9.