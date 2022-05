Anna Holligan doet examen Engels: ‘Scholieren krijgen toch niet elke dag met Shakespeare te maken’

Anna Holligan Beeld Twitter

Elke dag fietst Holligan op haar elektrische bakfiets door Den Haag, selfiestick op het stuur. In razendsnel Engels met een Schotse tongval deelt ze de hoogtepunten van het Nederlandse nieuws met haar ruim 44 duizend volgers op Twitter.

In hetzelfde moordende tempo werkt Holligan zich dinsdag door de eindexamenvragen heen. De teksten gaan onder meer over reality tv, duurzame landbouw, Charlie Chaplin en veganisme en komen uit kranten als The Economist en The New York Times. Veel beter dan de ouderwetse literatuur die zij in de eindexamenklas voor haar kiezen kreeg, vindt Holligan. ‘Dit zijn onderwerpen die passen bij het leven van jongeren in 2022; zij zullen toch niet elke dag met Shakespeare of Jane Austen te maken krijgen.’

De open vragen moeten de scholieren in het Nederlands beantwoorden. ‘Handig,’ grapt Holligan, ‘dan kan ik mijn Nederlands een beetje oefenen’. Bij één meerkeuzevraag houdt ze even halt: welk antwoord geeft de essentie van de tekst het beste weer? ‘Geen van alle,’ zegt Holligan, ‘hier merk ik voor het eerst dat de maker van het examen waarschijnlijk een Nederlander is die de taal ongelooflijk goed beheerst, in plaats van een native speaker. De antwoorden zitten er allemaal net naast.’

Maar, vindt ze, een kniesoor die daarop let. Dit examen geeft middelbare scholieren een breed beeld van wat de Engelse taal allemaal behelst. Holligan duimt voor ze. ‘Als je deze vragen goed hebt gemaakt, ga je een rooskleurige toekomst tegemoet. In Nederland, en misschien wel in het Verenigd Koninkrijk.’

Tip voor het examen Spaans Woensdagmiddag maken de vmbo-leerlingen het eindexamen Spaans. Warm je hersenen die ochtend alvast op door jezelf nog even in de Spaanstalige wereld te dompelen, adviseren Spaans docenten Bernice Beerens en Danielle Siems. Luister naar Spaanse muziek, check een Spaanse nieuwssite of lees nog een laatste examentekst. ‘Maar’, zegt Siems, ‘wel een tekst die je al hebt geoefend. Geen nieuwe. Want als het niet lukt, krijg je daar alleen maar stress van.’