Angst voor virus: vijf wielrenners uit voorzorg naar huis gestuurd

Fernando Gaviria (hersteld van het coronavirus) gaat als eerste over de finish van de tweede etappe van de Ronde van Burgos. Beeld Getty Images

Vorige week was er bij de terugkeer van het vrouwenwielrennen op de kalender al enige deining, toen bij een koers in het Baskenland enkele testuitslagen niet tijdig beschikbaar kwamen en de ploeg van Marianne Vos, CCC-Liv, zich afmeldde. Nu is het spitsroeden lopen in het mannenpeloton, nog voordat komende zaterdag met de Strade Bianche, de eerste wedstrijd op het hoogste niveau, het seizoen pas echt in gang wordt geschoten.

Israel Start Up Nation, volgend seizoen de nieuwe ploeg van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, hield dinsdag in de Vuelta a Burgos twee renners aan de kant. Itamar Einhorn had afgelopen weekeinde in Girona gegeten met een ploeggenoot die besmet bleek. De Brit Alex Dowsett startte evenmin, omdat hij in contact was geweest met Einhorn. Beide renners testten later negatief. Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad heeft het Spaanse team Movistar er nog op aan gedrongen het hele Israëlische team uit koers te nemen. Volgens de organisatie was daar geen aanleiding voor: er was geheel volgens het protocol gehandeld.

Woensdag besloot UAE Emirates drie Colombianen uit het team naar huis te sturen. Sebastian Molano, Cristian Muñoz and Camilo Ardila waren enige tijd in de buurt geweest van een positief geteste persoon, volgens een verklaring van de ploeg iemand ‘van buiten de race’. Diens identiteit is niet bekend gemaakt. Het drietal zat op 20 juli in een gecharterd vliegtuig waarmee Colombiaanse sporters, onder wie Tourwinnaar Egan Bernal, van Bogota naar Madrid vlogen, maar het contact zou later zijn geweest. Ze zijn enkele dagen voor de wedstrijd nog twee keer getest, telkens negatief.

UAE Emirates heeft al ervaring met corona: Fernando Gaviria en Max Richeze raakten eind februari besmet tijdens de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten. Beiden herstelden en rijden deze week in Burgos. Ondanks zijn uitgedunde ploeg won sprinter Gaviria woensdag de tweede etappe. Hij sprak van een ‘vreemd gevoel’ in het rennershotel die ochtend. ‘Daarom ben ik extra blij dat ik hier kon winnen.’

In Italië is het bibberen ook begonnen. Dat meer dan tien burgemeesters van gemeenten aan het parcours van Milaan-San Remo het peloton van hun wegen weert, betekent dat een groot gedeelte van het traject langs de kust van Ligurië vervalt. De renners trekken nu langer door het binnenland. Het fameuze slotstuk van de race, de passages van de Cipressa en de Poggio, blijven wel gehandhaafd. In hun verbod lieten de bestuurders zich niet alleen leiden door de vrees voor het virus, ze verwachtten ernstige verkeersproblemen in de vakantietijd.

Woensdag ontstond er nog extra commotie rond de klassieker, toen koersorganisator RCS Sport besloot te elfder ure twee kleine teams toe te laten. Als gevolg daarvan is de grootte van de andere ploegen beperkt tot zes in plaats van zeven renners. Met de komst van Bardiani en Androni-Sidermec stijgt het aantal deelnemende teams tot 27. Teammanager Richard Plugge van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma twitterde dat hij het besluit ‘onverantwoord en vanuit sportief oogpunt belachelijk’ vond. ‘Dat dit verzoek wordt gehonoreerd is voor ons onbegrijpelijk bestuur op minder dan 12 dagen voor de start.’