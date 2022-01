De doorsneebewoners van Beijing kunnen de Olympische Spelen niet bezoeken: alleen geselecteerde mensen worden uitgenodigd om de olympische bubbel te betreden. Beeld AP

Woensdag vliegt het merendeel van de Nederlandse sporters naar Beijing. In het vliegtuig naar de Zomerspelen in Tokio raakte een aantal sporters besmet. Wat doet het Nederlands Olympisch Comité om dat risico dit keer in te dammen?

‘In het vliegtuig naar Tokio waar de sporters de besmettingen opliepen, zaten ook passagiers die niets met de Spelen te maken hadden. Nu reizen er alleen maar mensen mee die bij de Spelen betrokken zijn. Iedere inzittende wordt aan hetzelfde test- en isolatiebeleid onderworpen als de sporters.

‘De angst voor besmetting is onder de sporters ontzettend groot, maar bijna even erg is het om onderweg of eenmaal in het olympisch dorp met een besmet persoon in contact te komen. Een sporter mag dan wel meedoen aan de wedstrijd, maar wordt belemmerd in zijn voorbereiding.’

Jij vertrekt zondag naar Beijing, hoe bereid je je voor?

‘Dit is de tweede week dat ik thuiswerk, net als mijn vriendin. We hebben een zoontje dat op de basisschool zit, dus als ik pech heb, komt hij straks met een besmetting thuis. Dat is nog even spannend. Donderdag en vrijdag doe ik een PCR-test en tot die tijd neem ik regelmatig een zelftest af.

‘Mijn werk daar zal niet zo verschillen van voorgaande Spelen. Net als in Pyeongchang en Sotsji zal het leven vooral bestaan uit slapen en werken: trainingen bijwonen, wedstrijden verslaan, sporters spreken. En elke dag testen natuurlijk. Ik ben vooral te vinden bij het langebaanschaatsen en de shorttrack, de sporten waar Nederland naar verwachting het best op scoort. Er zal wel een scherm tussen mij en de sporters zitten, maar ik verwacht dat we nagenoeg onbelemmerd ons werk kunnen doen.’

Bing Dwen Dwen, een mascotte van de Spelen in Beijing, wordt binnengebracht in het mediacentrum van de Spelen. Beeld AP

Op welke sporter binnen de Nederlandse ploeg moeten we letten deze Spelen?

‘Het leuke aan de Spelen is juist dat je sporten kunt zien die je normaal niet ziet. Skeleton bijvoorbeeld, waarin Kimberley Bos favoriet is. En de Nederlands-Oostenrijkse Sara Marita Kramer maakt kans op een gouden medaille bij het schansspringen. In Nederland kijkt niemand daar ooit naar.

‘Daarbij stuurt Nederland dit jaar de grootste, meest diverse groep sporters ooit naar de Winterspelen. De NOC is goed in het creëren van een sportinfrastructuur waarin vooral medailles belangrijk zijn. Nederland moet in de top van het klassement eindigen. Daarom wordt er geïnvesteerd in de sporten waar de kansen liggen. Nederlanders zijn vooral goed in schaatsen, dus ligt daar een duidelijke opleidingslijn en -cultuur: in elke grote stad in Nederland is bijvoorbeeld een schaatsbaan te vinden.

‘Heel anders is het voor de sneeuw- en glijsporten. Alpineskiën is een van de belangrijke onderdelen van de Spelen, maar er zijn veel concurrenten en weinig Nederlandse kanshebbers, waardoor de sport nauwelijks ondersteund wordt. Toch doen er dit jaar maar liefst twee skiërs mee: Adriana Jelinkova en Maarten Meiners. Die laatste had zich in eerste instantie niet geplaatst, maar is later toch toegevoegd aan de selectie. En er doen ook weer Nederlandse bobsleeërs mee.

‘Ik ben zelf niet zo’n voorstander van die medailledrift. Laat atleten liever ruimhartig toe. Ik heb niet het idee dat je een modderfiguur slaat als een Nederlandse sporter een keer 25ste wordt.’

Gisteren is een speciaal handgebaar geïntroduceerd dat sporters kunnen gebruiken om tijdens de Olympische Spelen in Beijing aandacht te vragen voor de Oeigoeren. Denk jij dat we veel open, half gebogen handen in de lucht zullen zien?

‘Binnen de Nederlandse ploeg niet. Er zijn geen sporters bij van wie ik weet dat ze politiek geëngageerd zijn. Bovendien leveren politieke statements gedoe op. Tijdens de Winterspelen in Pyeongchang in 2018 verzocht schaatser Jan Blokhuijsen de Zuid-Koreanen, die hondenvlees lange tijd als delicatesse beschouwden, om honden voortaan beter te behandelen. Dat bracht een politieke rel teweeg. Er zal heus wel hier en daar iemand zijn die zich uitspreekt, maar over het algemeen heerst onder sporters de opvatting: ik kan me maar beter op de sport richten.

‘Geef ze eens ongelijk. De olympiërs leven al jaren naar de Spelen toe, sommigen al tien jaar. Het is bijna een reden van bestaan om op de Spelen te laten zien wat je kunt. Een statement maken en daarmee riskeren dat je niet meer mee mag doen, is een offer dat je niet kunt vragen van een sporter. Dat het Internationaal Olympisch Comité nou de onbegrijpelijke beslissing maakt om het toernooi in dit soort landen te organiseren ...’