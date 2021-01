Angela Merkel wil Trumploos Twitter toetsen via de rechter

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat het besluit om Donald Trump te weren van Twitter rechterlijk getoetst moet worden. Beeld AFP

Over Trumps verbanning van Twitter en Facebook wordt wereldwijd opluchting en leedvermaak opgetekend, maar Angela Merkel vindt de definitieve verwijdering van het account van de Amerikaanse president ‘problematisch’, zo zei haar woordvoerder Steffen Seibert maandag in een persconferentie.

Het komt erop neer dat de Duitse regering zijn bedenkingen heeft bij het neerleggen van zoveel verantwoordelijkheid en macht bij techbedrijven. ‘De exploitanten van onlineplatformen zijn ervoor verantwoordelijk dat politieke communicatie niet wordt vergiftigd met haat en aanzetten tot geweld’, zei Merkels woordvoerder. ‘Maar de vrijheid van meningsuiting als fundamenteel recht van elementaire betekenis, kan slechts worden ingeperkt door de wetgever en niet door een beslissing van een bedrijf.’

Met het verwijderen van het account @realDonaldTrump vanwege ‘het risico op aanzetten tot geweld’, ontnam Twitter de president dit weekend zijn belangrijkste communicatieplatform, waarmee hij bijna 90 miljoen mensen bereikte. Niet veel later volgde Facebook het voorbeeld van de concurrent. Beide bedrijven namen deze beslissing onder grote maatschappelijke druk.

Aan het definitief de mond snoeren van een persoon op sociale media moet een rechter te pas komen, is het Duitse standpunt, ongeacht de mogelijk gewelddadige of anderszins schadelijke inhoud van de uitingen.

Bijval uit Frankrijk

Het Duitse pleidooi krijgt bijval uit Frankrijk, waar minister van Financiën Bruno Le Maire zei dat het niet zo moet zijn dat de ‘digitale oligarchie’ de regels bepaalt. Hij noemde de ‘Big Tech’ ‘een van de bedreigingen voor de democratie.’ Volgens de nieuwswebsite Bloomberg moet dit gezamenlijke offensief worden gezien in het kader van de machtsstrijd van de EU tegen de Amerikaanse, sociale mediagiganten.

Daarom is het opvallend dat Thierry Breton, Eurocommissaris concurrentie en digitale zaken de beslissing van Twitter en Facebook toejuicht. In een ingezonden brief op het online nieuwsplatform Politico, noemt hij de bestorming van het Capitool ‘een paradigmawisseling in de rol van digitale platformen in onze democratie, zoals 11 september dat was voor de wereldwijde veiligheidspolitiek.’

Een maand geleden verscheen er een ingezonden betoog van hem en collega-commissaris Margarete Vergstager in de Volkskrant over de noodzaak van betere EU-wetgeving om de macht van onlineplatforms in te perken. Breton vindt dat Twitter en Facebook met de beslissing Trump in de ban te doen ‘hun verantwoording tegenover de maatschappij’ hebben genomen.