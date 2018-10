André Rieu hoeft geen boete te betalen om kinderarbeid minderjarige panfluitspelers

Tijdens de concerten op het Maastrichtse Vrijthof trad de Roemeense panfluitvirtuoos ­Gheorghe Zamfir met zijn muzikanten en dansers op. In dat gezelschap bevond zich ook een groep minderjarige panfluitspelers. De spelers stonden tot middernacht op het podium, wat Rieu een boete opleverde van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wegens overtreding van de wet op de kinderarbeid.

Het ging om een bedrag van ruim 233.000 euro. Rieu vocht de boete succesvol aan; de rechter stelde hem vorig jaar in het gelijk omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat het bedrijf de werkgever was van de minderjarige fluitspelers. De minister was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. De Raad van State stelde Rieu woensdag opnieuw in het gelijk.