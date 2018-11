André Postema stapt op na examendebacle bij VMBO Maastricht

In een persbericht laat LVO weten dat door de inspectie ‘voor VMBO Maastricht en voor diverse andere scholen tekortkomingen zijn geconstateerd die – voor zover al niet reeds gebeurd – het komend jaar hersteld zullen moeten worden’. Ook zou de inspectie hebben geconcludeerd dat ‘het bestuur niet op tijd heeft bijgestuurd en niet heeft kunnen voorkomen dat de problemen ontstonden’.

Naast André Postema stapt nu ook voorzitter Jan Schrijen van de Raad van Toezicht op.

Eind juni kregen 354 leerlingen van VMBO Maastricht te horen dat ze geen diploma zouden krijgen omdat ze de schoolexamens niet volledig hadden afgerond. Deelname aan het centraal examen is dan wettelijk niet toegestaan. 319 van hen hebben na een hersteltraject alsnog een diploma gehaald.

‘Ik ben boos en verdrietig dat de problemen in Maastricht ook de andere scholen van het Limburgs Voortgezet Onderwijs hebben geraakt’, schrijft Postema in een toelichting op zijn vertrek op Facebook. Hij wilde geen vragen van de Volkskrant beantwoorden.

In zijn verklaring is Postema buitengewoon kritisch over de handelswijze van de Onderwijsinspectie, die hij verwijt ‘een strafexpeditie’ te hebben ondernomen. Zo zou de inspectie nu harder oordelen over de kwaliteit van LVO-scholen dan voor het examendebacle.

‘Voor het uitbreken van de crisis bij VMBO-Maastricht kende LVO naar het oordeel van de Inspectie geen zwakke, laat staan zeer zwakke scholen. En ook het meest recente onderzoek in het kader van bestuursgericht toezicht was positief’, schrijft Postema. ‘Van deze bevindingen blijft nu weinig meer over.’

Geen adequaat onderzoek

Ook op de werkwijze van de Onderwijsinspectie is hij kritisch. ‘De Inspectie blijkt, anders dan bijvoorbeeld rekenkamers, adviesbureaus of enquêtecommissies, in het geheel niet in staat om te voldoen aan de vereisten van adequaat onderzoek.’ Volgens Postema beroept de inspectie zich ‘veelvuldig’ op interviews en ‘signalen’, maar heeft de organisatie de verslagen hiervan ‘nooit aan de geïnterviewden ter verificatie’ teruggelegd.

De Onderwijsinspectie geeft nog geen reactie op de uitlatingen van Postema. Volgens een woordvoerder is het ook de vraag of dat op korte termijn gaat gebeuren, omdat de onderzoeken naar het bestuurlijk handelen van LVO en de kwaliteit van de LVO-scholen nog niet zijn afgerond. Die onderzoeken moeten halverwege december openbaar worden.

De timing van het vertrek van Postema is opmerkelijk. Kort nadat eind juni duidelijk werd dat 354 leerlingen van VMBO Maastricht ten onrechte een diploma hadden ontvangen, kwam Postema al onder vuur te liggen. Zeker toen hij, met het argument dat hij de bestuurlijke continuïteit van LVO wilde waarborgen, besloot níét zijn ontslag in te dienen terwijl twee andere bestuurders wel moesten opstappen. In juli legde hij wel zijn werk als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer neer. Hij bleef toen aan als senator.

Postema is destijds op verzoek van de Raad van Toezicht van LVO aangebleven, schrijft de scholenkoepel nu, ‘om leiding te geven aan de hersteloperatie’. Nu vrijwel alle leerlingen alsnog hun diploma hebben gehaald, en er binnenkort kritische inspectierapporten aankomen, is volgens de scholenkoepel ‘het moment gekomen dat ruimte wordt gemaakt voor een nieuw bestuur’.