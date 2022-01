André Cats moet als nieuwe directeur topsport NOCNSF Nederland naar olympisch succes leiden

Technisch directeur André Cats tijdens een bijeenkomst voor de topzwemmers op Nationaal Sportcentrum Papendal. Beeld Pieter Stam de Jonge / ANP

Cats is een bekend gezicht bij NOCNSF: eerder werkte hij al voor de sportkoepel als prestatiemanager, was hij vier keer chef de mission van paralympische teams en was hij drie keer betrokken bij Nederlandse uitzendingen naar de Olympische Spelen. Cats’ plan uit 2008 om de professionalisering van de paralympische sport te focussen op atletiek, zwemmen en wielrennen wordt gezien als de basis voor de indrukwekkende medailleoogst bij de paralympics van vorig jaar.

‘André Cats kent de Nederlandse sportwereld als geen ander. Hij is ambitieus waar het gaat om de resultaten binnen de topsport en is doordrongen van de noodzaak om top- en breedtesport verder te verbinden’, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOCNSF, in een toelichting. ‘Binnen het politiek-bestuurlijke speelveld weet hij hoe de hazen lopen.’

Frisse blik

De huidige directeur topsport Maurits Hendriks maakte een jaar geleden bekend om te zullen stoppen na de Winterspelen in Beijing. Hij meent dat hij na zo’n dertien jaar op zijn post ruimte moest maken voor een frisse blik.

De aanpak van Hendriks, voormalig hockeycoach, kenmerkte zich door zijn focus op presterende sporten: als een sportprogramma geen olympische medailles opleverde, werden subsidies gestaakt. Ook werd onder Hendriks het Nationaal Sportcentrum Papendal het daadwerkelijke centrum van de topsport in Nederland. Wat volgde waren opvallende prestaties bij de Spelen door Nederlandse sporters: onder Hendriks werden 91 olympische medailles behaald.

De zwembond KNZB ziet André Cats met enige spijt vertrekken. ‘Uiteraard zal André ook als directeur Topsport van NOCNSF betrokken blijven bij de topsportprogramma’s van de KNZB. Daarom is het ook niet gepast om teleurgesteld te zijn, al vinden we het natuurlijk wel ontzettend jammer dat hij weggaat’, zegt algemeen directeur Aschwin Lankwarden tegen persbureau ANP.