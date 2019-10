Anders dan Zuckerberg vinden Facebook-medewerkers niet dat politici mogen liegen

Facebook-baas Mark Zuckerberg kondigt een nieuwsstream met enkel media van ‘hoge kwaliteit’ aan. Beeld AFP

In een op het interne netwerk van Facebook gepubliceerde brief, waar The New York Times de hand op heeft weten te leggen, schrijven werknemers dat het beleid ronduit ‘een bedreiging is voor waarvoor Facebook staat’.

Inzet van de controverse is de beslissing van Zuckerberg cum suis om advertenties van politici op zijn netwerk anders te behandelen dan advertenties van anderen. Politici mogen meer. Niet alles trouwens (naakt en haat zijn bijvoorbeeld verboden), maar ze mogen van Zuckerberg wél desinformatie verspreiden.

Zo kon het gebeuren dat Trump onlangs op Facebook een video liet verspreiden waarin zijn Democratische opponent Joe Biden werd zwartgemaakt. In de video wordt gesteld dat Biden Oekraïne geld heeft beloofd in ruil voor het stopzetten van een onderzoek naar zijn zoon, een complottheorie die voor onder meer CNN reden genoeg was om de advertentie te weigeren.

Scheidsrechter

Maar niet voor Facebook, Zuckerberg wil zich niet branden aan de heikele vraag wat waar is en wat onzin. Toen Zuckerberg vorige week in een hoorzitting van de Senaat hierover aan de tand werd gevoeld, herhaalde hij dat Facebook geen scheidsrechter wil zijn, want in een democratie moet iedereen voor zichzelf bepalen of hij een politicus gelooft of niet.

Dit tot grote onvrede van een – tot nu toe klein – aantal van de werknemers van Facebook. Zij maken zich grote zorgen over de rol van hun werkgever bij het verspreiden van desinformatie door politici. De maatregel beschermt niet de vrijheid van meningsuiting, stellen ze, ‘maar stelt politici in staat ons platform als wapen te gebruiken door zich te richten op mensen die geloven dat berichten die door politici worden geplaatst betrouwbaar zijn’.

Beperkingen

De kritische werknemers stellen voor dat Facebook politieke advertenties op dezelfde manier gaat behandelen als alle andere advertenties. Ook willen ze dat er beperkingen komen aan hoe politieke advertenties op specifieke groepen kunnen worden gericht.

De brief is het zoveelste hoofdstuk in Facebooks hoofdpijndossier dat nepnieuws heet. In de Verenigde Staten is het netwerk net begonnen met een experiment waarbij betrouwbare nieuwsbronnen extra aandacht krijgen via een aparte sectie met nieuws van ‘hoge kwaliteit’. Ook dit leidde tot controverse. Naast The New York Times, Buzzfeed, The Wall Street Journal en diverse lokale media prijkt namelijk ook de omstreden alt-right-site Breitbart op deze lijst.