Anderhalve meter keert officieel terug: 95 euro boete bij overtreding

Ferdinand Grapperhaus, demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Het kabinet voelt zich hiertoe gedwongen door de nog altijd niet dalende besmettingscijfers. In de afgelopen weken was de afstandsregel slechts een ‘dringend advies’ waarop niet werd gehandhaafd. Dat gaat nu weer veranderen, kondigde demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdag aan. Net als voorheen zullen agenten en boa’s eerst waarschuwen. Wie daar niet op reageert, kan een boete krijgen van 95 euro.

De afstandsregel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar, behalve voor mensen die op één adres wonen. Ook zijn er uitzonderingen voor de plekken waar een coronatoegangsbewijs verplicht is of waar afstand houden niet mogelijk is. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs, rij-instructeurs en sekswerkers ‘voor zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is’. Een mondkapje is hier wel verplicht, met uitzondering van klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht en voor sekswerkers en hun klanten.

Uitzonderingen gelden ook tijdens het sporten – als toenadering ‘nodig is voor de sportbeoefening’ – en voor leerlingen, studenten en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs op de onderwijsinstelling.

De afstandsregel geldt voor alle volwassenen. Zij moeten afstand houden tot elkaar en tot jongeren vanaf 13 jaar. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar moeten wel afstand houden tot volwassenen maar niet tot elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand afstand te houden.