Anderhalve maand na aardbeving slapen mensen in tenten, naast hun huis: ‘Ze zijn bang voor nog een beving’

Een tentenkamp in de Turkse stad Samandag. Beeld Bülent Kilic / AFP

Rob, waar ben je nu?

‘Ik ben nu Adana in Zuid-Turkije, maar de afgelopen dagen was ik in de aangrenzende provincie Hatay, het gebied dat het hardst getroffen is door de aardbeving. Ik bezocht de steden Antakya en Samandag. Ik was al eerder in deze provincie geweest, kort na de aardbeving. Ik was benieuwd hoe het er nu is.’

Wat trof je aan?

‘Het is natuurlijk niet zomaar over. De gebouwen zijn nog steeds ingestort, overal ligt nog puin. Sommigen zijn naar familie elders in het land gegaan, maar veel mensen zijn gebleven. Zij slapen in een tentenkamp of in een tent naast hun huis. In hun eigen huis durven mensen niet te slapen, ze zijn bang voor een nieuwe aardbeving.’

Op een donorconferentie in Brussel heeft de internationale gemeenschap 7 miljard euro steun beloofd aan Turkije en Syrië. Waar is dat geld nu het hardst nodig?

‘De grote opgave is het opbouwen van nieuwe steden. Antakya en Samandag moeten eigenlijk helemaal opnieuw gebouwd worden. Het gaat niet om het herstel van een paar panden, maar het opnieuw ontwerpen en neerzetten van gebouwen en infrastructuur. Een gigantische operatie.

‘Elders in Turkije, zoals in Istanbul, is het besef ook groot dat mensen zich beter moeten voorbereiden op een mogelijke aardbeving. Er moet onderzocht worden welke gebouwen veilig zijn en welke afgebroken moeten worden. Dat heeft de overheid lang voor zich uitgeschoven.’

Waar hebben de mensen die jij spreekt de meeste behoefte aan?

‘Op dit moment zijn dat echt nog de urgentste zaken. Water is er wel, maar alleen in flessen om te drinken, de waterleiding is grotendeels kapot. Er is een voedsel- en medicijnentekort. Ook zijn er te weinig toiletten, zeker voor vrouwen is dat een probleem.

‘De regering zegt de meeste huizen binnen een jaar te hebben herbouwd. Dat betwijfel ik. Er wordt hier nu gewerkt aan containerwoningen. Maar als het zomer wordt, zijn tenten en containers niet geschikt. De zomers zijn hier heel heet.

‘Verder moet het normale leven worden hervat. Winkeliers hebben geen winkels meer en veel werkplaatsen zijn verwoest. Het onderwijs is nu online, omdat de schoolgebouwen nog niet hersteld zijn.’

De aardbeving is nu anderhalve maand geleden. Hoe kan het zijn dat die meest basale levensbehoeften nog niet hersteld zijn?

‘Voor een deel is dat een organisatorisch probleem. Waar sla je spullen op, waar verspreid je ze, hoe bereik je mensen? Het is hier deels nog een grote chaos, ook de communicatie is moeilijk.

Over een kleine twee maanden zijn verkiezingen. In een eerdere analyse vroeg je je af of deze natuurramp gunstig uitpakt voor Erdogan, of niet. Wat is nu jouw beeld?

‘Het is mij nog steeds niet duidelijk. De regeringspartijen willen zich nu van hun beste kant laten zien. Zo is de president nu ceremonieus aanwezig bij het aanleggen van het fundament onder nieuwe woningen.

‘Experts hebben daar kritiek op, want snel bouwen is helemaal niet verstandig, met het risico op naschokken. Daar moet je eigenlijk een paar maanden mee wachten, maar dan zijn de verkiezingen al voorbij.

‘En er blijven klachten over de fouten die de regering eerder heeft gemaakt, er zijn onveilige woningen gebouwd. Dat speelt de oppositie nu uit. Oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu begon met felle kritiek, maar is nu wat gematigder. Hij zegt dat het niet gaat om wat Erdogan fout heeft gedaan, maar om het alternatief dat hij kan bieden.’