Anderhalve graad opwarming van de aarde mogelijk volgend jaar al een feit

Een kangoeroe snelt tijdens een grote natuurbrand in 2019 langs een brandend huis in het Australische Lake Conjola. Beeld Matthew Abbot / The New York Times

Dat zeggen klimaatwetenschappers nu het er steeds sterker op lijkt dat het klimaat volgend jaar in een warme ‘El Niño’-fase komt. De aarde is momenteel 1,2 graad warmer dan in de 19de eeuw – de fase voordat de mens op grote schaal broeikassen ging uitstoten. Volgens nieuwe modelprognoses is niet uitgesloten dat de El Niño het wereldklimaat in 2024 voor het eerst over de magische grens van 1,5 graad duwt.

Dat zou een schokmoment zijn voor de wereld. Nog maar acht jaar geleden nam de internationale gemeenschap zich plechtig voor de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Het VN-klimaatpanel IPCC verwachtte die mate van opwarming eigenlijk pas rond het jaar 2030.

Scherp omhoog

‘De kans is groot dat er vanaf het vroege voorjaar een overgang van de huidige La Niña naar een El Niño komt’, beaamt ook KNMI-klimaatwetenschapper Peter Siegmund. Of dat genoeg is om de 1,5 graad te halen, is nu overigens nog niet te zeggen, denkt hij. ‘Ik zou begin maart nog eens kijken.’

Niettemin schiet in een van de ongeveer dertig klimaatmodellen die het Amerikaanse onderzoeksinstituut het Climate Prediction Center gebruikt om het komende jaar te overzien al vanaf komende zomer de temperatuur scherp omhoog. Bij een andere analyse, van zo’n 25 modellen, zien wetenschappers van het International Research Institute for Climate and Society (IRI) ook één toekomst waarin de El Niño extreem heftig uitpakt.

Een El Niño betekent overigens niet alleen maar slecht nieuws. Zo leidt warmer zeewater bij Zuid-Amerika doorgaans tot meer neerslag in gebieden van Zuid-Amerika en de Verenigde Staten die de afgelopen jaren juist te lijden hadden van droogte. In Australië en Indonesië zorgen El Niño-jaren vaak juist voor extra hitte, droogte en, als gevolg daarvan, bosbranden en oogstproblemen.

Noordelijk halfrond

Op het noordelijk halfrond overschreed de gemiddelde temperatuur al in het jaar 2020 de anderhalve graad opwarming, meldden onderzoekers een jaar geleden. Het noordelijk halfrond is inmiddels gemiddeld 1,6 graden opgewarmd, doordat er op het noordelijk halfrond meer land ligt, en land meer opwarmt dan de oceanen.

Als geheel was de atmosfeer in 2022 gemiddeld 1,18 graden warmer dan voor de industriële revolutie. Daarmee komt 2022 op plek vijf van de warmste jaren ooit gemeten, na achtereenvolgens 2016, 2020, 2019 en 2017. Een klimaatrecord was er ook: in Europa was de zomer in de metingen nog niet eerder zo warm.

Dat limitering van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad nog een haalbare kaart is, geloofde eigenlijk al niemand meer. Niettemin hield de internationale gemeenschap op de afgelopen klimaattop in Sharm-el-Sheikh nog vast aan deze doelstelling. Enkele landen drongen erop aan de doelstelling te schrappen, maar voorstanders van de limiet wonnen het pleit.