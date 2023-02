‘Anderen veiligheid en welzijn geven, dat is de zin van het leven waarop ik ben uitgekomen’

Plichtsbesef kenmerkt het leven van Ko Colijn, de oud-directeur van Clingendael die door ziekte tussen stoel en bed leeft. Op zijn 16de verloor hij zijn vader, als dertiger zijn vrouw. ‘Je gaat niet naar de kroeg wanneer je vrouw half op sterven ligt.’

Terugblikkend op een leven van ruim zeventig jaar constateert Ko Colijn dat hij bovenal ‘veel geluk’ heeft gehad. Om te beginnen omdat zijn wieg ‘niet in Congo in 1800, maar in naoorlogs Nederland’ stond. Vervolgens omdat hij ouders trof met een ‘duidelijk opvoedingsideaal’ voor hun drie dochters en enige zoon: ‘De kinderen moesten het beter krijgen dan zijzelf.’

Dankbaar is Colijn, voormalig journalist, leraar en Clingendael-directeur, ook voor de ‘politieke opvoeding’ van zijn vader, een ambtenaar bij de Haagse Kamer van Koophandel en ‘een typisch Koude Oorlogsmens’. Als 5-jarige leeft de kleine Ko al mee met de Hongaarse opstand van 1956, het begin van een levenslange fascinatie voor ‘veiligheid en welzijn’. Geluk heeft hij ook met zijn middelbare school, het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag (‘heel vrijzinnig en niet erg christelijk’) en met zijn Leidse studietijd in de jaren zeventig, ‘de tijd waarin ik mijn morele kader heb gevormd’. De grondtoon: geloof in ‘de goedheid van de mens’ en ‘vertrouwen in collectieve actie’. Die overtuigingen zijn ongebroken.

Tijdens zijn loopbaan boft hij met ‘goede banen’: van een leraarschap economie op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest (‘Om vrijstelling van militaire dienst te krijgen’) via zijn journalistieke werk voor het weekblad Vrij Nederland en een docentschap aan de Erasmus Universiteit tot ten slotte zijn directeurschap van Clingendael, de denktank voor internationale betrekkingen – een toppositie die hij ‘met meer geluk dan wijsheid’ verkrijgt.

Als veiligheidsexpert geniet hij bekendheid dankzij optredens in Nieuwsuur en andere media. Voor hen duidt hij jarenlang militaire kwesties, gezaghebbend en met sonore stem. Tegenwoordig doet hij dat alleen nog in een column voor Nu.nl.

Om zijn leven met ‘tragiek’ in verband te brengen, vindt hij op basis van al deze feiten onuitstaanbaar: ‘Ik haat dat woord.’ Maar dat er een keerzijde aan zijn leven zit, kan hij niet ontkennen. Als 16-jarige krijgt hij te maken met het overlijden van zijn vader aan een hartaanval. Als dertiger volgt de dood van zijn eerste vrouw, Heleen, na een jarenlang ziekbed. Na haar overlijden staat hij er in de opvoeding van hun dochter alleen voor. Als beginnende zestiger treft hem een ‘uitzichtloze familiekwaal’, SCA-6, een zeldzame ziekte waarbij de kleine hersenen steeds minder functioneren (‘Houston is out of control’), met toenemend ernstiger gevolgen voor zijn motoriek en spraak. Het dwingt hem tot voortijdige pensionering. Inmiddels speelt zijn bestaan zich af tussen stoel en bed. ‘Als een kaars die langzaam uitdooft’, zo omschrijft hij zichzelf met kenmerkend realisme.

Wat is voor u vormend geweest?

‘Mijn vader heeft meer invloed op me gehad dan wie ook. Eigenlijk ben ik in de rest van mijn leven in zijn verlengde blijven opereren door politiek en veiligheid belangrijk te vinden. Mijn moeder probeerde mij christelijk op te voeden door mij naar de zondagsschool te sturen. Maar als 10-jarige ben ik daarmee gestopt. Ik was een braaf en gezeglijk jongetje, maar dacht wel na. Die sprookjes van de Bijbel, over een barmhartige Samaritaan en dat soort verhalen, daar kon ik niet in geloven. Mijn moeder beriep zich als remonstrantse op een in mijn ogen vrij primitief christelijk geloof. Dat kon ik niet van haar aannemen. Ik had iets beters, meende ik, in de vorm van de wetenschap. Wat me daarbij hielp, was dat mijn vader het religieuze ook maar zozo vond. Hij bood met zijn politieke opvoeding een alternatief voor de kerk.’

Was die opvoeding ook politiek gekleurd?

‘Hij was wat je nu een zwevende kiezer noemt, ergens tussen ARP en PvdA. Zelf ben ik ferm PvdA geworden. Hij goot vooral de belangstelling voor het politieke in me, niet een bepaalde mening. Onze bubbel was dat we de politiek hoogst belangrijk vonden, maar verder stonden we open voor alle opvattingen. Je luisterde om er vervolgens het jouwe van te leren denken. Op straffe van opsluiting op zolder moest ik ’s zondags op de radio luisteren naar De toestand in de wereld volgens G.B.J. Hiltermann, voorafgegaan door de katholieke visie van H.J. Neuman. Op woensdagavond tijdens de vermicellisoep bracht Voskuil de socialistische kijk, op vrijdag was er Constandse met anarchistisch commentaar. Zo ging dat, week in, week uit.’

Welke invloed heeft de vroege dood van uw vader gehad?

‘Ik was op dat moment 16 en werd de enige man in huis. Mijn moeder liet me de ruimte die rol te vervullen. ‘Beslis jij maar’ was de uitdrukking die in haar mond bestorven lag. Dat heeft mijn autonomie sterk vergroot. Ze deed er alles aan haar kinderen niet de dupe van zijn overlijden te laten worden. Ze ging in een ziekenhuis werken. Na zijn overlijden moesten we behoedzaam met geld omgaan. Bij mij leidde dat tot een verantwoordelijkheidsbesef. Ik ging in het café geen geld verbrassen.

‘Dat gevoel van verantwoordelijkheid is verder versterkt door de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, Heleen. Ze was docent Frans aan het Rijnlands, waar ik ook lesgaf. Vanaf 1986 had ze kanker, in 1992 is ze eraan overleden. Onze dochter heeft leren lopen aan haar rollator en heeft nog Franse liedjes van haar meegekregen. Voor zover ik als jonge vader nog een beetje pubergenen in mijn lijf had, ben ik die toen wel kwijtgeraakt. Je gaat niet naar de kroeg wanneer je vrouw half op sterven ligt. De knop van het plichtsbesef is toen definitief omgezet, mijn besef van verantwoordelijkheid nam nog verder toe.’

Hoe past dat besef in uw kijk op het leven?

‘De eerste vraag die ik me dan stel is: geef je het leven zin of heeft het zin? Ik kom uit op het eerste. Het leven heeft dat niet van zichzelf, er is voor mij geen ervoor en geen erna, je leven was er niet en zal er niet zijn. Voor mij klopt dat beeld van een streepje licht tussen twee perioden van duisternis. Een hemelpoort of een ziel zijn menselijke constructies die niet standhouden. Dus is het aan ieder mens zelf zin aan het leven te geven, dat zie ik als een eerste verantwoordelijkheid en zelfs een plicht. De zin waar ik voor mezelf op ben uitgekomen, is proberen anderen veiligheid en welzijn te geven.

‘Wat daarbij belangrijk is: ik zie dat niet als iets louter altruïstisch. Ik geloof erin dat je zelf iets terugkrijgt, dat het geven bijdraagt aan je eigen veiligheid en welzijn. Ik heb een groot vertrouwen in dat gemeenschappelijke proces, in collectieve actie. Wanneer je daaraan mee kunt doen, krijg je er meer voor terug, zo werkt het.’

Dat verraadt een positief mensbeeld.

‘Dat klopt. Ik ben een kind van mijn tijd, de jaren zeventig. Maar het is ook terug te voeren op mijn ervaringen na het overlijden van Heleen. Bij het grootbrengen van mijn dochter ben ik erg geholpen door mensen in de Vogelwijk, de Leidse buurt waar ik woonde. Soms zat ze in haar maxicosi achter in de klas terwijl ik aan het lesgeven was, maar vaak zijn de mensen uit de buurt voor haar opvang bijgesprongen. Mijn geloof in de goedheid van de mens is in die tijd krachtig bevestigd, net als mijn geloof in het collectieve. Daardoor was het ook geen ongelukkige periode. Je zou kunnen zeggen dat ik sindsdien vertrouw op de gutmensch in elk van ons. Ik beschouw dat als een eretitel, het is een mooi streven gutmensch te willen zijn.

‘Mijn plichtsbesef is door mijn eenouderproject nog verder versterkt. De opvoeding mocht niet falen, ik wilde haar per se tot een goed einde brengen, zowel voor mijn dochter als voor Heleen. Gelukkig is in 1999 Rolien in mijn leven gekomen en die is op dit vlak een grote steun voor me geweest.’

Is uw vertrouwen in de medemens eigenlijk groter dan in het gedrag van staten?

‘In het persoonlijke leven is het vertrouwen veel verder ontwikkeld dan in de geopolitieke arena. Het is groter, meetbaarder en merkbaarder. In de setting van je persoonlijk leven heb je veel sneller door wat de ander uitspookt, terwijl dat in de geopolitiek veel minder het geval is. Staten zijn daardoor terughoudender en voorzichtiger, ze kunnen niet zo veel vertrouwen in elkaar hebben als wij in ons persoonlijk leven. In het verlengde hiervan geloof ik ook meer in collectieve actie van mensen dan in die van staten. Je ziet dat goed bij het klimaatprobleem. Staten kunnen dat heel lastig oplossen, maar hier in huis kunnen we gemakkelijk tot vliegschaamte besluiten.’

De mens is tot collectieve actie in staat, akkoord, maar is hij niet ook fundamenteel eenzaam? Neem uw bestaan, bewegend tussen stoel en bed, dat oogt best eenzaam.

‘Ik heb niet zo veel met die fundamentele eenzaamheid. Ik ben enorm afhankelijk van Rolien, dus ik voel me onmiddellijk verbonden met haar en met anderen die mij dit leven gunnen. Natuurlijk heb ik die kwaal alleen, maar zij is in zekere zin medeziek, want mantelzorger. Ze verzorgt me, geeft liefde en doet alles om te voorkomen dat ik in het verpleeghuis beland.

‘Mijn eenzaamheid, die ik natuurlijk ook wel ervaar, is dus erg betrekkelijk. Een mens is bovenal een sociaal dier, afhankelijk van anderen. Ook daarom rust de verplichting op hem iets terug te geven. Dat probeer ik nog altijd, met al mijn beperkingen. Ik heb het geluk dat ik nog twee ongehoorzame vingers heb waarmee ik mijn column voor Nu.nl kan tikken.’

U bent in een fase beland met weinig toekomst en vooral veel herinneringen. Hoe gaat u daarmee om?

‘De duur van mijn toekomst is ongewis, mijn moeder is met deze kwaal 96 geworden. Ik ben wel ongeneeslijk, maar niet terminaal. Maar ik kan inderdaad maar weinig nieuwe ervaringen toevoegen. Met mijn herinneringen wil ik actiever omgaan dan zwelgen in nostalgie. Ik ben überhaupt niet zo nostalgisch ingesteld, het is echt niet zo dat de bloemetjes vroeger mooier bloeiden. Van mijn herinneringen wil ik vooral leren, zeker nu ik een grote periode kan overzien. Ik constateer dat mijn generatie de wereld niet mooier heeft gemaakt met de ontkenning van het klimaatprobleem en met het laten versloffen van onderwijs en veiligheid.’

Hoe ziet u uw eigen bijdrage?

‘Als onbetekenend klein. Je kunt de ijdele hoop hebben dat mensen je nog herinneren na je dood en dat je zo nog even in zekere zin voortleeft, maar dat is altijd maar kort en beperkt. Dat geldt zelfs voor de kunst en de muziek. Het steentje dat ik heb bijgedragen, bestaat uit de overdracht van kennis – aan leerlingen, studenten, het grote publiek. Kennis zie ik als een bron van vooruitgang die helpt valse gedachten te ontmaskeren. Misschien ben ik iets te hard over mensen die religies en oude wijzen uit de kast halen, maar ik vind dat je daarmee mensen vooral zand in de ogen strooit. Door dat te ontmaskeren help je mensen zich werkelijk vrij te voelen. Kennis is daarvoor onontbeerlijk. Dat ik heb bijgedragen aan de overdracht, is voor mij voldoende troost voor dit bestaan.’