Anderen over werken met Henny Vrienten: ‘Hij had een prachtig soort kinderlijke nieuwsgierigheid’

Henny Vrienten (links) en Jeroen Krabbé tijdens de opening van de tweede filmmuseum Biennale in Tuschinsky in 2005. Vrienten componeerde de muziek voor twee van Krabbés films. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Jeroen Krabbé, acteur en filmmaker

‘De eerste keer dat ik met Henny samenwerkte, was voor mijn eerste film, Left Luggage. Ik vroeg hem de muziek te componeren. Toen Henny achter de piano ging zitten en begon te spelen, kon ik niks meer uitbrengen. De muziek sloot perfect aan op de beelden. Ik was in tranen. Hij reageerde bescheiden, haast verbaasd. Hij vroeg zelfs of ik het wel echt goed vond.

‘Later, toen ik Henny vroeg voor de filmmuziek bij de Ontdekking van de Hemel, gebeurde hetzelfde. Hij kende het boek uiteraard, Henny las alle nieuwe literatuur. Hij wist direct, al in de eerste muzikale probeersels, het hemelse en geheimzinnige gevoel te vatten waarnaar ik op zoek was. Het was een fantastische samenwerking.

‘Nadien bleven we elkaar veel zien, hij werd een dierbare vriend. Hij belde me een paar maanden geleden op en vertelde dat het niet goed met hem ging. Met die wetenschap had ik de afgelopen tijd grote moeite. Niet alleen vanwege de vriendschap, maar ook omdat Henny een ongekend bijzonder en wijs iemand was.’

Nits-zanger Henk Hofstede (links) met Frank Boeijen en Henny Vrienten (rechts) tijdens een optreden bij Vrienden van Amstel Live. Beeld ANP / ANP

Henk Hofstede, zanger en gitarist Nits

‘Henny en ik waren op muzikaal vlak eigenlijk tegenpolen. Zijn band Doe Maar was volgens de pers in de jaren tachtig een ‘commerciële meisjesband’, mijn band Nits maakte juist ‘intellectuele pop’. Dat was wat Henny interessant vond, hij was nieuwsgierig naar ons. Zo leerden we elkaar kennen.

‘Op een avond, we waren ons aan het voorbereiden voor onze tour met de Aardige Jongens, zaten we bij hem thuis en lieten we elkaar favoriete muziek horen. Plots bleek dat we beide hielden van een obscure band uit de jaren 60, The United States of America. In gesprekken met Henny ging het overigens veel vaker over poëzie dan over muziek. Hij was een enorme lezer, gaf me boeken mee ter inspiratie. Hij wist altijd te verrassen.

‘Bovenal was Henny een vakman. Als ik aan een lied werk, rommel ik vaak wat. Hij had een bouwtekening in zijn hoofd. Hij noemde zichzelf een ‘timmerman’. Dat hoor je in zijn muziek. Veel van de liedjes van Doe Maar zijn volmaakt. Er zit een fantasievolle speelsheid in die tijdloos is. Henny schreef pure muziek die je nog altijd kunt draaien.’

Cato van Dijck treedt met My Baby op bij Parkpop Den Haag. De band werkte samen met Henny Vrienten, 'die dan de onbetwiste bandleider was'. Beeld ANP / Harold Versteeg

Cato van Dijck, zangeres en gitarist My Baby

‘Als we met onze band op het podium stonden met Henny, was hij altijd de onbetwiste bandleider. Hij hoorde alles, keek veelbetekend om als iemand achter hem een foutje maakte en wist met één knikje precies aan te geven als er iets anders moest.

‘Maar Henny was nooit belerend. Integendeel, hij was open en nieuwsgierig naar iedereen. Ik vond dat heel bijzonder aan hem. Je zou denken dat iemand die zoveel bijzondere dingen heeft gedaan na een tijdje uitgekeken raakt op de muziekwereld of simpelweg denkt het beter te weten dan bijvoorbeeld de mensen die net komen kijken.

‘Hij stelde juist allerlei vragen, was oprecht benieuwd naar wie wij luisterden en door wie wij geïnspireerd waren. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand met zijn kaliber en ervaring zo geïnteresseerd in naar de jonge generatie muzikanten. Hij had een soort kinderlijke nieuwsgierigheid die ik prachtig vond.’