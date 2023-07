Anchorman Huw Edwards genoemd als mysterieuze presentator in jongste BBC-schandaal

Journalist Huw Edwards bij de uitreiking van de Bafta TV Awards in de Royal Festival Hall in Londen, op 14 mei dit jaar. Beeld EPA

Edwards is een van de gezichten van het BBC-nieuws. Zo was het de 61-jarige Welshman die afgelopen nazomer het overlijden van koningin Elizabeth aankondigde. Zijn vrouw Vicky Flind maakte bekend dat Edwards, die een half miljoen per jaar verdient, wegens geestelijke problemen in het ziekenhuis is opgenomen. Hij was eerder deze week door zijn werkgever geschorst, hangende het interne onderzoek en dat van de politiek.

Bron van het nieuws over de betalingen was de moeder van de jongeman die zich zorgen maakte over diens drugsverslaving. Ze deed haar verhaal aan The Sun en beweerde dat ze de BBC eerder dit voorjaar, tevergeefs, zou hebben gevraagd in te grijpen. Er volgde een ware heksenjacht op sociale media, waarbij de naam van Edwards viel, onder meer de presentator van het tien uurnieuws.

Televisiepersoonlijkheden als Gary Lineker en Jeremy Vine zagen zich genoodzaakt met verklaringen te komen waarin ze beklemtonen niet de gewraakte mediapersoonlijkheid te zijn. Vine kondigde aan twitteraars te zullen vervolgen die zijn naam hebben laten vallen in verband met de affaire. Vanwege de strenge Britse smaadwetten lopen aangeklaagden het risico tiendduizenden ponden te moeten betalen.

Groeiende kritiek op BBC

Ondertussen groeide de kritiek op de BBC. Door de naam van de presentator in kwestie angstvallig geheim te houden, werden collega’s aan de virtuele schandpaal genageld. De omroep schakelde de politie in, maar die maakte maandag bekend geen strafbaar feit te hebben kunnen vinden. De jongeman liet via zijn advocaat laten weten dat er niets aan de hand was. The Sun bleef erbij bewijs te hebben voor de betalingen en de foto’s.

In de dagen erna vertelden nog drie jongens aan The Sun, en de BBC, dat ze door de presentator waren benaderd. De een beweerde betalingen te hebben ontvangen, een ander zou een onderbroek toegestuurd hebben gekregen. Een van de drie is tijdens de lockdown door de presentator bezocht. Om juridische redenen kan de omroep de naam niet vrijgeven, ondanks aandringen van Vine.

Omroepbaas Tim Davie kreeg kritiek omdat hij de zaak te lang zou hebben laten sudderen. De publieke omroep is de afgelopen jaren regelmatig in opspraak gekomen. Zo hield de BBC jarenlang Jimmy Savile in bescherming, de tv-persoonlijkheid die een pedofiel bleek te zijn. Ook de leugens waarmee Martin Bashir Lady Diana overhaalde tot het geven van haar beruchte interview, besmeurden het betrouwbare imago van de omroep.

Smaadproces

In 2014 vertrok BBC-baas George Entwistle, nadat een politicus in het programma Newsnight valselijk was beticht van kindermisbruik. Ook roept de zaak herinneringen op hoe de BBC, uit scoringsdrift, enkele jaren geleden rechtstreeks een huiszoeking bij Cliff Richard uitzond. De zanger werd verdacht van een zedendelict maar bleek onschuldig te zijn. Het smaadproces kostte de BBC meer dan een miljoen euro.

Voor de conservatieve vijanden van de BBC, onder wie The Sun-eigenaar Rupert Murdoch, is de affaire een extra reden de omroep bij het 100-jarige bestaan aan te vallen. Niet alleen de BBC heeft te maken met een in ongenade gevallen presentator. Bij concurrent ITV moest presentator Philip Schofield recentelijk vertrekken omdat hij jarenlang een affaire had gehad met een een jongere assistent. Die relatie begon toen de man 17 was.