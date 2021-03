Ananas vormt de nieuwe frontlinie in gespannen relatie tussen China en Taiwan

Beeld AP

Beijing gebruikt toegang tot zijn reusachtige markt van 1,4 miljard consumenten immers vaker als middel om landen onder druk te zetten.

Dat voelen bijvoorbeeld Australische wijnimporteurs en graanproducenten nog steeds, omdat hun producten geweerd worden in China als vergelding voor de Australische regering, die vorig jaar had opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus.

Ananas

Taiwan is vertrouwd met de Chinese tactiek van de wortel en de stok: sinds het einde van de Chinese burgeroorlog in 1949 ligt het de facto onafhankelijke eiland overhoop met Beijing, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt.

Heeft Taiwan een pro-Chinese president, dan worden de banden aangehaald met economische voordeeltjes. Zo waren in 2005 ananassen en ander Taiwanees fruit ineens welkom in de Volksrepubliek. Toen hadden kopstukken van een pro-Chinese partij bij een bezoek aan het Chinese vasteland tot verzoening opgeroepen.

Bij Taiwanese ananasboeren maakte de mogelijkheid dit ‘vredesfruit’ naar China te exporteren weinig indruk: negentig procent van de 420.000 ton ananassen die Taiwan jaarlijks produceert, consumeren Taiwanezen namelijk zelf.

Na de grote ananas-verzoening van 2005 slokte China 95% procent van de Taiwanese ananas-export op, maar inmiddels is de China-kritische president Tsai Ing-wen aan de macht, die China regelmatig op de kast krijgt met haar succesvolle pogingen meer internationale aandacht te krijgen voor de druk die China op het eiland uitoefent.

Solidariteit

Nu zit Taiwan met 40.000 ton ananas omdat China die niet wil. Van doordraaien is geen sprake. Na een uitdaging van president Tsai aan Taiwanezen ‘ananas te eten tot je barst’ , slinkt het overschot. Zeker nadat Taiwanese koks aan het innoveren sloegen met ananas in rundvlees-noedelsoep, betelnotensalade en garnalenballetjes. Elk leeg fruitschap in de supermarkt is goed voor triomfantelijke berichten op sociale media.

Nu komt solidariteit uit het buitenland op gang, wat voor Taiwan als internationale paria een echte opsteker is. In de hoofdstad Taipei gestationeerde Canadese en Amerikaanse diplomaten poseren met het fruit, omgedoopt tot ‘vrijheids-ananas’ – vooral smakelijk op pizza, twitteren ze. Ook de regio laat zich niet onbetuigd. Landen als Japan, Australië en Vietnam hebben al voor 48000 ton aan Taiwanese ananassen besteld. Taiwanese zakenmannen in Singapore importeren massaal ananas van eigen bodem om in de Aziatische stadsstaat aan de man te brengen en ook China-kritische ondernemers in het nabijgelegen Hongkong kiezen voor de Taiwanese ananas. De Chinese vredesvrucht van weleer in nu als ‘vrijheidsananas’ symbool van verzet tegen Beijing.