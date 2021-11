Amsterdamse woningen tot half miljoen niet meer te koop voor verhuur

Huizen te huur aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. De gemeente wil een zelfwoonplicht voor huizen tot 512 duizend euro. Beeld Pauline Niks

Amsterdam is de eerste Nederlandse gemeente die komt met precieze voorwaarden voor de zogenoemde zelfwoonplicht, gericht tegen investeerders in huurhuizen. Alle andere grote gemeenten zijn bezig met onderzoek naar invoering van een vergelijkbare barrière voor beleggers.

In Rotterdam spreekt het gemeentebestuur volgende week dinsdag over de inkleding van zo’n maatregel, aldus een woordvoerder. Utrecht werkt aan een regeling die woningen in een zo groot mogelijk deel van de stad en voor een zo hoog mogelijke woningwaarde beschermen tegen kopen voor de verhuur. Het Haagse gemeentebestuur presenteert ‘op korte termijn’ een voorstel tot opkoopbescherming, mogelijk voor de gehele stad. Andere steden die werken aan zo’n barrière voor beleggers zijn ander meer Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Nijmegen en Haarlem. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) komt binnenkort met een modelverordening.

Familie

Uitgezonderd van het Amsterdamse verhuurverbod zijn woningen die worden verhuurd worden aan familie in de eerste of tweede graad. Dat geldt ook voor bedrijfswoningen die onlosmakelijk verbonden zijn met een bedrijfsruimte. De gemeenteraad moet moet de regeling nog goedgekeuren, vermoedelijk gebeurt dat in februari. Het verbod geldt tot vier jaar na de aankoop. Daarna mag de woning alsnog in de verhuur.

Vanaf 1 januari is het gemeenten wettelijk toegestaan om in een eigen regeling vast te leggen hoe zij koopwoningen willen gunnen aan koper-bewoners in plaats van aan koper-verhuurders. Beleggers zijn vaak in het voordeel op de woningmarkt, omdat zij doorgaans sneller beslissen, minder afhankelijk zijn van externe financiers en meer bieden. Inmiddels is een op de drie woningen in Amsterdam eigendom van een particuliere belegger. De gemiddelde verkoopprijs van een Amsterdamse woning is opgelopen tot 522 duizend euro. Zes op de tien Amsterdamse woningen vallen straks onder de opkoopbescherming.