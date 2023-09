Amsterdamse studentenvereniging schorst dispuut na 'mensonterende' opdrachten

Eerstejaars studenten in het Amsterdamse Oosterpark. Beeld ANP

De vereniging schrijft op haar website dat ze afgelopen woensdag in een gesprek met De Groene Amsterdammer een ‘zeer ongepaste brief’ onder ogen heeft gekregen met daarin een lijst met ‘mensonterende opdrachten’ die door de aspirant-leden van het dispuut tijdens een verblijf in het buitenland moesten worden uitgevoerd.

De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën die varieerden van ‘algemeen’ tot ‘dames- en seksgerelateerd’, schrijft L.A.N.X. In die laatste categorie stonden opdrachten als ‘regel een vluchteling’ en ‘naai een emmer in een steeg’ waarbij emmer staat voor vrouw, aldus de vereniging. Gedurende de reis mochten de eerstejaars bovendien geen contact hebben met de buitenwereld en hun sociale media-accounts werden 24 uur per dag in de gaten gehouden.

Ranglijst

In totaal stonden er tachtig opdrachten op de lijst. De eerstejaars moesten beeldmateriaal leveren van de uitgevoerde opdrachten en konden zo punten verdienen. Aan het eind van de reis zou een ranglijst worden opgesteld, waarbij de vijf eerstejaars met de minste punten een sanctie zouden krijgen.

De vereniging is naar eigen zeggen ‘enorm geschrokken’ van de brief. ‘De brief en de opdrachten gaan in tegen alles waar wij als vereniging voor staan.’ Het betreffende dispuut is voor onbepaalde tijd geschorst en per direct uitgesloten van de kennismakingstijd van de vereniging. Ook heeft L.A.N.X. alle deelnemers aan de ontgroeningsreis in contact gebracht met een vertrouwenspersoon ‘om te praten over hun ervaringen’.

‘We voelen ons ook verslagen en belazerd’, aldus L.A.N.X. ‘Wij nemen verdere maatregelen om ervoor te zorgen dat dit gedrag niet nog eens plaatsvindt.’ Daarnaast kijkt de vereniging samen met de onderwijsinstellingen naar eventuele vervolgstappen.

Eerder deze maand sloot L.A.N.X. zich aan bij de op studenten gerichte ‘Ben je oké?’-campagne die in het leven is geroepen door Rutgers, een expertisecentrum voor seksualiteit. Dit om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging bespreekbaar te maken.

Fysiek geweld

Het is niet voor het eerst dat een Amsterdamse studentenvereniging negatief in het nieuws komt. Eerder dit jaar werden delen uit een rapport openbaar van studentenvereniging ASC/AVSV waaruit bleek dat er in de periode 2017-2021 bij alle mannendisputen van de vereniging een cultuur van fysiek geweld heerste. Aspirant-leden werden als onderdeel van hun ontgroening in elkaar geslagen, soms met hersenschuddingen, kneuzingen en striemen tot gevolg.

Aanleiding voor het onderzoek waren misstanden in de zomer van 2021. Toen werd de ontgroening bij het Amsterdamsch Studenten Corps voortijdig gestaakt omdat zes disputen zich schuldig hadden gemaakt aan grove mishandelingen en vernederingen. Burgemeester Halsema zei geschokt te zijn over de bevindingen.

Vorig jaar juli sprak Halsema zich al eens fel uit tegen het Amsterdamsch Studenten Corps, nadat er beelden uitlekten waarop mannelijke leden tijdens een lustrumviering hun vrouwelijke verenigingsgenoten uitmaakten voor ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’.