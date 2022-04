Amsterdamse recherche pakt tien leden op van ‘ondergrondse bankiersfamilie’

De invallen, waarbij verschillende familieleden werden gearresteerd, vonden op verschillende plekken in Nederland plaats. Beeld Politie Amsterdam

Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De mannen komen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo en zijn tussen de 24 en 60 jaar oud. Ze werden al twee weken geleden aangehouden bij invallen op verschillende plekken in Nederland. De politie komt nu pas met de informatie naar buiten, omdat sommige verdachten de afgelopen tijd geen contact mochten hebben met de buitenwereld.

De recherche onderzocht de familie al sinds 2020, waarbij familieleden werden geobserveerd met camera’s en hun berichtenverkeer werd onderschept. Daaruit kwam naar voren dat de verdachten ‘boodschappen- en sporttassen vol met cash geld’ verplaatsten tussen verschillende locaties. Ze maakten daarbij gebruik van auto’s met verborgen ruimtes. De familie bleek een pand in Amsterdam-Zuidoost als ‘hoofdvestiging’ te gebruiken en was ook in andere delen van de hoofdstad actief in verschillende panden.

Hiërarchie

Binnen het criminele milieu was voor het onderzoek al bekend dat familieleden zich bezighielden met witwaspraktijken, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie. De bende had een duidelijke hiërarchie. De oudere familieleden hadden de leiding over het wegsluizen van de miljoenen, terwijl de jongere mannen het uitvoerende werk op zich namen. ‘Vanwege het onderzoek kunnen we niet te veel details delen, maar een ouder familielid is het absolute boegbeeld en de leider van de bende’, aldus de woordvoerder.

Naast witwassen en het vormen van een bende worden de familieleden ook verdacht van ondergronds bankieren. Daarbij wordt contant geld bijvoorbeeld omgezet in cryptovaluta zoals Bitcoin, zodat het vervolgens kan worden geïnvesteerd in criminele organisaties. ‘Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan’, schrijft de politie in een persbericht. ‘Een ondergronds bankier is daarmee cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.’

De politie nam 1,4 miljoen euro aan cash in beslag. Beeld Politie Amsterdam

Foute geldstromen

In Nederland wordt naar schatting 13 miljard euro per jaar witgewassen, becijferde de Universiteit van Utrecht in 2019. De afgelopen jaren zet justitie nadrukkelijker in op het aanpakken van foute geldstromen, omdat ze op die manier criminele organisaties, zoals internationale drugsbendes, hard kunnen raken.

De arrestatie van de tien verdachten is niet het eerste resultaat van het twee jaar durende onderzoek. Zo voerde de politie enkele ‘zijtakonderzoeken’ uit rond activiteiten waarbij de familie betrokken was. In 2020 nam de politie 5 miljoen euro in beslag bij een overdracht van tassen met geld in Purmerend. Bij een inval in een huis in het dorp De Kwakel werd vorig jaar 11 miljoen euro en 3.000 kilo cocaïne aangetroffen, een van de grootste drugsvangsten van de Amsterdamse politie ooit.

Bij de acties twee weken geleden nam de politie nog eens 1,4 miljoen euro aan cash in beslag. Vermoedelijk is dat geld afkomstig uit de internationale drugshandel. Naast het geld werden volgens de politiewoordvoerder ook ‘meerdere luxe goederen’ en een vuurwapen gevonden in verborgen ruimtes in meubels en auto’s van de familie.