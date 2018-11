Amsterdamse politiechef wordt nieuwe baas terrorismebestrijding

Pieter-Jaap Aalbersberg Beeld ANP

Schoof is deze maand aangetreden als nieuwe baas van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD, als opvolger van Rob Bertholee. Het kabinet moet nog wel instemmen met de voordracht van Aalbersberg door minister Ferdinand Grapperhuis (Justitie en Veiligheid). De procedure is formeel nog niet afgerond, aldus bronnen in Den Haag.

Aalbersberg is sinds 2011 de chef van de Amsterdamse politie. Voordien bekleedde hij dezelfde functie in de regio IJsselland en werkte hij bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Sinds de invoering van de Nationale Politie is Aalbersberg officieel – in zijn rang als hoofdcommissaris – de chef van de Regionale Eenheid Amsterdam.

Zijn naam zoemde al geruime tijd rond in het Haagse circuit als kandidaat voor het leiding geven aan de landelijke terrorismebestrijding. Naar verluidt solliciteerde Aalbersberg als enige naar de functie.

Het sprak niet in zijn voordeel dat hij alleen ervaring heeft in het politieapparaat en niet te boek staat als iemand met veel Haagse contacten, zoals de uit de ambtenarij afkomstige Schoof. De NCTV-chef moet veelvuldig in overleg treden met de premier en de ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Bedachtzaam

Aalbersberg (59) trad in 2011 in Amsterdam aan als opvolger dan Bernard Welten. Anders dan zijn voorganger zocht hij zelden de publiciteit. Hij staat bekend als bedachtzaam en maakt er geen geheim van dat hij een actief lid is van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle. ‘Ik bid vooral voor wijsheid, om het goed te doen en goed te krijgen’, zei hij twee jaar geleden tegen het AD.

Een van de weinige keren dat Aalbersberg prominent in het nieuws kwam, was vorig jaar mei toen hij voorstelde de hoofddoek toe te voegen aan het politie-uniform. Daarmee wilde hij de toestroom van vrouwen met een migratieachtergrond tot het politiekorps vergemakkelijken.

Hoofddoek

Bij dat korps (ruim 5.500 mensen) heeft nog geen 20 procent van het personeel een migratieachtergrond. Aalbersberg stelde oud-stadsdeelvoorzitter en PvdA-politica Fatima Elatik aan als directeur diversiteit bij het korps. Het voorstel over de hoofddoekjes viel niet bij iedereen in goede aarde. Nadat landelijk politiechef Erik Akerboom zich ermee had bemoeid trok Aalbersberg zijn voorstel in.

Bij een schandaal waarbij Amsterdamse politiemensen zich lieten fêteren, zorgde hij er persoonlijk voor dat het doen en laten van de even omstreden als populaire commissaris Ad Smit werd onderzocht. Smit werd oneervol ontslagen. Na de ramp met vlucht MH17 (juli 2014) gaf hij leiding aan de repatriëring van de stoffelijke overschotten van de Nederlandse slachtoffers. In die functie had hij veel overleg met toenmalig NCTV-chef Schoof.