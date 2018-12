Amsterdamse politie weigert in nieuwe ME-bus te rijden

De nieuwe witte politiebus van het type Mercedes Sprinter werd in 2016 gepresenteerd ter vervanging van de oude blauwe Variobus waar de Mobiele Eenheid al jaren in rondrijdt. In totaal heeft de landelijke politie er driehonderd van besteld, voor een bedrag van 40 miljoen euro.

De nieuwe ME-bus is kleiner en lichter dan zijn voorganger. Daar is bewust voor gekozen omdat ze dan ook door bezitters van een normaal B-rijbewijs kunnen worden bestuurd. Maar volgens de Amsterdamse politie gaat dat ten koste van de veiligheid en de robuustheid.

Zo zijn er twijfels over de remmen en over de brandveiligheid van de voertuigen. Ook het dak lijkt minder stevig dan dat van de oude bus, die de inslag van een koelkast van één hoog kon weerstaan. Het nieuwe dak is alleen verstevigd met een triplex plaat.

Bij een testrit bleek dat de ramen automatisch opengingen als de chauffeur een snelle bocht nam. De nieuwe bus heeft geen ontsnappingsluik op het dak, zoals de oude, maar is voorzien van een kantelbeveiliging: als de bus omkiept of te water raakt, openen de ramen automatisch. Probleem is dat de ramen ook kunnen opengaan als een menigte aan de bus schudt.

Elf verbeterpunten

Verder zijn de bussen volgens de Amsterdammers te klein voor agenten om hun beschermende kleding aan te trekken. Bij een weegsessie bleek de bus volgeladen met manschappen zwaarder dan op het kentekenbewijs staat vermeld. Daarmee is de bestuurder in overtreding. De Amsterdamse politie heeft een lijst opgesteld van elf verbeterpunten.

De Amsterdamse kritiek is bekend bij de korpsleiding van de nationale politie. Op een aantal punten zijn al aanpassingen gemaakt. Zo is het raster aan de voorkant van de bus verstevigd en zijn de scharnieren van de deuren vervangen door sterkere exemplaren. Die aanpassingen hebben bij elkaar 90 duizend euro gekost.

Enkele kritiekpunten snijden volgens een woordvoerder van de korpsleiding geen hout. Zo is de bus berekend op het vervoer van acht agenten met een gemiddeld gewicht van 85 kilo, plus 30 kilo bepakking. ‘Dan heb je nog vijftig kilo speling.’ Het dak van de nieuwe bus is volgens hem net zo sterk als dat van de oude. Andere kritiekpunten worden nog onderzocht.

Opmerkelijk is volgens de politiewoordvoerder dat de nieuwe ME-bus al door alle politiekorpsen in Nederland wordt gebruikt en dat dit nergens tot klachten heeft geleid. ‘In Rotterdam wordt de bus al jaren probleemloos gebruikt. De klachten komen alleen uit Amsterdam.’ Een verklaring daarvoor heeft hij niet. De Amsterdamse politie zelf geeft geen commentaar.