Amsterdamse oppositie wil ‘zo snel mogelijk’ motie van wantrouwen tegen Halsema

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was tijdens het protest op de Dam zelf aanwezig. Beeld ANP

‘Dan ben je niet geschikt om de functie van burgemeester van Amsterdam te vervullen’, zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot over de wijze waarop de burgemeester met de demonstratie is omgegaan. Ze wil ‘zo snel mogelijk’ een motie van wantrouwen tegen Halsema indienen.

Die motie krijgt volgens Poot, leider van de grootste oppositiepartij in de Amsterdamse gemeenteraad, ook de steun van CDA, Forum voor Democratie en Partij voor de Ouderen. Poot gaat ervan uit dat ze meer bijval krijgt, al hebben de collegepartijen GroenLinks, D66, SP en PvdA al laten doorschemeren zo ver niet te willen gaan. Wel leeft met name bij D66 ook grote kritiek.

Poot: ‘Ik geef toe: normaal stel je de handelwijze van de burgemeester in een debat aan de orde en kom je dan eventueel met een motie, maar hier is wel een enorme blunder begaan. En de argumenten van de burgemeester ken ik nu wel via Op1 en Radio 1.’

‘Rustig reageren’

In het Radio 1 Journaal van dinsdagochtend zei Halsema, vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting aan deze krant, dat het van belang is om ‘rustig te reageren’ op wat er op de Dam is gebeurd. Die boodschap is aan velen niet besteed, zo blijkt. Vanuit allerlei hoeken wordt de burgemeester ‘naïviteit’ verweten over het aantal demonstranten dat naar de Dam zou komen. Vooral het feit dat ze afzag van interventie toen bleek dat het te druk werd, ontmoet veel kritiek.

‘Misschien ben ik zelf naïef, maar ik ging ervan uit dat je bij het toestaan van zo’n demonstratie allerlei voorzorgsmaatregelen treft’, zegt oppositieleider Marianne Poot. ‘Je houdt er toch rekening mee dat je snel toevoerwegen kunt afsluiten, mensen moet spreiden of dat de demonstratie maar moeten worden afgebroken en voortgezet op een andere plek? Niets van dat alles. Als klap op de vuurpijl ging de burgemeester bijna goedkeurend knikkend tussen de demonstranten staan.’

Volgens fractievoorzitter Reinier van Dantzig van collegepartij D66 is wat er op de Dam is gebeurd ‘niet goed te praten’. Hij werpt de vraag op hoe ‘we als stad ervan uit kunnen gaan dat er maar 250 mensen kwamen’ en wil ook weten welke afspraken er precies zijn gemaakt met de organisatie. Hij zegt de frustratie bij zorgmedewerkers te ‘begrijpen’ alsook het ‘onbegrip bij ondernemers’.

Tegelijkertijd deelt hij de ‘drang’ van demonstranten om op te staan tegen racisme. ‘Het was aan Amsterdam om al deze mensen samen op afstand te laten strijden voor het goede. Dat is gisteren niet gelukt en dat intens spijtig.’