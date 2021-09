Amsterdamse onderwijsinstellingen trekken na ontgroeningsgeweld alle beurzen studentencorps in

Ontgroeningstafereel in Amsterdam, 2012. Beeld Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper

Dat hebben de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het bestuur van de studentenvereniging in een brief laten weten. De maatregelen zijn een reactie op de ernstige geweldsincidenten bij het Amsterdamsch Studenten Corps tijdens de dispuutsontgroening van dit jaar. De bestuursbeurzen betreffen in totaal 16 duizend euro. Studenten die bestuurslid van een studie- of studentenvereniging zijn krijgen een beurs van 300 euro per maand zodat ze hun studie met de functie kunnen combineren.

De onderwijsinstellingen spreken hun afschuw uit over die incidenten. Volgens hen heeft de vereniging ‘onvoldoende grip op wat er binnen (de kennismakingstijd van) de disputen plaatsvindt’, zo schrijven ze. ‘Hierdoor is de daadwerkelijke omvang van de misstanden nog onzeker.’ De instellingen bieden slachtoffers ondersteuning aan en hulp bij het doen van aangifte.

De Amsterdamse politie laat weten dat het niet na kan gaan of er al aangiftes zijn gedaan, omdat niet wordt geregistreerd of aangiftes verband houden met de ontgroening va het corps. Het Openbaar Ministerie is niet van plan is zelf een onderzoek in te stellen, maar wacht aangiftes af.

Extreem vernederen

Twee weken geleden staakte het Amsterdamsch Studenten Corps de kenningsmakingstijd, pas na berichtgeving van de Volkskrant over geweldsincidenten tijdens de ontgroening. Aspirant-leden werden het slachtoffer van extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan, bleek vervolgens uit intern onderzoek. Volgens het corpsbestuur probeerden ten minste zes betrokken disputen de misstanden te verhullen en te bagatelliseren.

Het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het bestuur van het corps besloot hierop voorgoed afscheid te nemen van de dispuutsontgroening ‘in de huidige opzet’. Slachtoffers is opgeroepen aangifte te doen. De sociëteit blijft gesloten tot nader onderzoek is afgerond. Betrokken disputen zijn geschorst.

De Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen spreken hun waardering uit voor het daadkrachtig optreden van de Senaat van de vereniging en de genomen maatregelen. ‘Echter, wat is gebeurd had niet mogen gebeuren en de toekomst moet leren of de afgekondigde maatregelen het gewenste effect hebben en voorkomen dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen.’

Het Amsterdamsch Studenten Corps (motto: ‘Wij streven naar het edele’) is met meer dan 2.700 actieve leden en 35 disputen de grootste studentenvereniging van Nederland. Naar aanleiding van eerdere incidenten werd al meerdere keren beterschap beloofd.

Vindicat

De afgelopen jaren zijn meerdere uit de hand gelopen ‘ontgroeningspraktijken’ bij studentenverenigingen voor de rechter gekomen. Betrokkenen krijgen meestal een geldboete of taakstraf.

Dat universiteiten of hogescholen ingrijpen is niet nieuw. Zo schortte de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in 2018 de uitgekeerde beurzen aan bestuursleden van Vindicat op nadat de vereniging de mishandeling van een van de leden niet meldde. Eind 2020 verloor Vindicat haar accreditatie en financiering, omdat volgens de RUG de cultuur binnen de vereniging nog niet voldoende was veranderd. Zo moest de politie in het begin van de uitbraak van corona ingrijpen bij meerdere feestjes met honderden leden. De stopzetting gold tot augustus, Vindicat is inmiddels weer in genade aangenomen.

Maandag maakte de Volkskrant bekend dat de ontgroening van een andere Groningse studentenvereniging, Albertus Magnus, eveneens ontspoorde. Vier studenten vielen flauw en tientallen andere werden onwel.