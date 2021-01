Amsterdamse moord met machete: was er een vooropgezet plan?

Rechtbanktekening van Alexio F. (2e van rechts) en Yamanney A. (links) voor de rechtbank. Beeld ANP

Daar ligt Jay Ronne Grootfaam voor de ingang van de flat Florijn in Amsterdam Zuidoost, hevig bloedend uit zijn hals. Kleine kinderen, die net daarvoor hebben gezien hoe de 18-jarige drillrapper met een machete werd neergemaaid, kijken toe hoe ambulancepersoon zijn leven proberen te redden. Maar het letsel is zo ernstig dat in het ziekenhuis de behandeling wordt gestaakt.

Deze week dient in Amsterdam de rechtszaak tegen de twee jongemannen – Yammaney A. (21) en Alexio F. (19) – die op 3 september 2019 Grootfaam vermoord zouden hebben. De zaak draait ook om de rol van drillrap, een muziekgenre waarin messenverheerlijking de boventoon voert en artiesten elkaar naar het leven staan.

Grootfaam was spil in de drillrapgroep FOG (Fully Op Gevaar). Yammaney en Alexio maken onderdeel uit van de groep KSB (Kikkensteinbende). De twee groepen vechten al jaren een vete uit die tot op de dag van vandaag voortduurt. Eind december vorig jaar werd als gevolg van deze ruzie een rapper van KSB in Amsterdam-Watergraafsmeer neergestoken, en begin januari werd het jongere broertje van Grootfaam, ook een drillrapper, licht verwond met een mes.

Verstandelijk gehandicapt

In de rechtbank wordt tijdens de eerste van de drie zittingsdagen veel tijd besteed aan een minutieuze analyse van de camerabeelden die de moord op Grootfaam vastlegden. De ouders van Grootfaam hebben op dat moment de publieke tribune verlaten. Yammaney en Alexio zitten naast hun respectievelijke advocaten, Gerald Roethof en Susan Koster, en kijken af en toe op naar het scherm waarop de zeventien fatale seconden tergend langzaam voorbij te trekken. Licht verstandelijk beperkt zijn ze, aldus de deskundigen die de twee verdachten onderzocht hebben. Alexio, die te vroeg werd geboren, heeft een borderlinestoornis. En Yammaney was het slachtoffer van huiselijk geweld.

Op de avond van 3 september 2019 zijn Yammaney en Alexio naar eigen zeggen aan het ‘chillen’ in de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost als ze besluiten een vriendin te begeleiden naar het verder gelegen flatgebouw Florijn in de wijk Venserpolder. Rond zeven uur komt het gezelschap aan bij de flat. De vriendin gaat de jongemannen voor, de portiek van de flat in. Drie kleine kinderen lopen ook naar binnen. Daarachter volgen Yammaney en Alexio.

Op datzelfde moment komt Grootfaam uit een lift. Plotseling worden grote machetes getrokken en raakt Grootfaam verwikkeld in een gevecht met Yammaney en Alexio. Zeventien seconden later is het gevecht voorbij en is Grootfaam door zijn knieën gezakt.

Belaagd

Van de twee geldt Alexio als hoofdverdachte. Op de beelden is te zien hoe hij met een machete in de hand een steekbeweging richting Grootfaams nek maakt. Zelf zegt Alexio dat hij op Grootfaams schouder richtte. Niet om te doden, aldus Alexio, maar om zijn vriend Yammaney te helpen, die werd belaagd door toegesnelde vrienden van Grootfaam. ‘Ik zag dat mijn vriend moeite had. Ik dacht: als ik niks doe, dan gaat mijn vriend gewoon dood.’

Als de beelden tot op de laatste seconde zijn besproken, buigt de rechtbank zich over de vraag of Yammaney, Alexio en Grootfaam elkaar toevallig bij Florijn troffen, of dat er sprake was van een vooropgezet plan van de twee rivaliserende drillrapgroepen om hun vete eens en voor altijd te beslechten. Volgens Yammaney en Alexio was dat laatste zeker niet het geval. Dat ze een machete op zak hadden, zou volgens de twee verdachten vanwege hun veiligheid zijn. Andere leden van KSB waren eerder ook het slachtoffer van geweld. Daarnaast wilden ze die dag een videoclip voor een nieuw drillrapnummer opnemen, en in zulke videoclips is het zwaaien met machetes een vast onderdeel.

Pussy

Uit de rapteksten en socialmedia-uitingen van KSB, maar ook uit de berichten die op Grootfaams telefoon werden gevonden, maakt de rechtbank op dat de drillrappers actief de confrontatie met elkaar leken te zoeken. Geen pussy (bangerd) zijn en niet hiden (verstoppen) in je flat, maar met je shank (mes) rechtstreeks afgaan op je rivaal – dat was de teneur uit de teksten en de berichten.

Ook uit afgetapte telefoongesprekken en politieverklaringen van vrienden en getuigen rijst het beeld op van confrontatie die gezocht en gewild werd door beide partijen. Zo verklaren getuigen dat Yammaney en Alexio vooraf getipt werden dat Grootfaam in Florijn aanwezig zou zijn en dat ze daarom met een machete op zak naar de flat liepen. Over Grootfaam vertelt een vriend in een afgetapt telefoongesprek dat hij ‘direct’ naar zijn machete greep toen hij Yammaney en Alexio naar Florijn zag lopen.

En daarmee werd de drillrapvete – niet voor het eerst, en waarschijnlijk niet voor het laatst - van sociale media en videoclips naar de straat verplaatst, met tot nu toe één dode als gevolg.

Donderdag vindt de tweede zittingsdag plaats en komen de ouders van Grootfaam aan het woord.