Amsterdamse hoofdofficier tegen soepeler omgang met xtc

De topvrouw van het Amsterdamse parket benadrukt dat xtc nog steeds op lijst 1 van de Opiumwet staat en dus een harddrug is. ‘Er komen ook nog steeds jongeren te overlijden door het gebruik van xtc’, zegt Zandee.

Ook zet ze vraagtekens bij de hygiëne in de ruimtes waar xtc wordt gemaakt. Ze wijst erop dat dit geen laboratoria met witte jassen zijn.

Ruim een week geleden pleitte Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) in de Volkskrant voor het plaatsen van de productie van xtc onder regie van de overheid, om het op die manier uit het criminele circuit te halen. In diezelfde krant toonde de Bredase burgemeester Paul Depla (PvdA) zich voorstander van het opheffen voor het verbod op xtc-gebruik.

Nederland, drugsland? Daar lijkt het wel op. Niet alleen poederen we zélf graag de neuzen tijdens een feestje, ook het buitenland maakt gretig gebruik van onze drugshandel. Vorig jaar alleen al werden er 972 miljoen xtc-pillen geproduceerd. Tel daar nog eens 614 miljoen gram speed bij op, en we zitten aan een omzet van 19 miljard (!) euro. Daar moet een strak netwerk achter zitten, zou je denken. Maar is dat ook zo? Dat zie je in deze video.