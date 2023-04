Amsterdamse festivals dit jaar soberder omdat Metallica op drukke Koningsdag in Arena staat

Drukte op de perrons van Amsterdam-C.S. tijdens Koningsdag 2022. Beeld ANP

Als gevolg van de extra drukte die nu wordt verwacht in en rond de hoofdstad moeten beide festivals inkrimpen. Koningsdag is al decennia de drukst bezochte feestdag in Amsterdam en dit jaar doet Metallica daar dus een schepje bovenop. Voor dit concert van de hardrockband reizen donderdag tienduizenden fans naar de Johan Cruijff Arena.

Om die reden maakten vervoerders NS en GVB zich meteen al grote zorgen over de veiligheid toen vorig jaar bekend werd dat Metallica op 27 april 2023 in Amsterdam zou optreden. Ze voorzagen dat het einde van het concert zou samenvallen met het einde van Koningsdag. En dan zouden er op station Bijlmer Arena dus ineens duizenden reizigers extra willen instappen in toch al volle metro’s en treinen, wat volgens een woordvoerder van de NS tot ‘onveilige situaties’ zou leiden. Het resulteerde in de ongebruikelijke oproep aan de fans van Metallica om donderdag niet met het openbaar vervoer naar de Johan Cruijff Arena te komen – dat is althans het advies van concertorganisator Mojo en de Arena zelf.

Om het openbaar vervoer in de hoofdstad te ontlasten, heeft de gemeente Amsterdam besloten de festivals Oranjebloesem en Kingsland af te schalen.

Mobiele eenheid

Koningsdag in Amsterdam is al jaren een logistieke uitdaging. Ook dit jaar verwacht de gemeente Amsterdam ongeveer 900 duizend bezoekers. Vorig jaar ontstond er enorme drukte bij station Amsterdam-Zuid. Dat is het station waar veel bezoekers van de festivals Kingsland en Oranjebloesem doorgaans gebruik van maken. Om de mensenmassa in goede banen te leiden, moest daar de Mobiele Eenheid vorig jaar in actie komen.

Het concert van Metallica naar een andere dag verplaatsen, dát was volgens de Johan Cruijff Arena niet mogelijk. De strakke planning van de band bood daarvoor geen mogelijkheid, bleek na overleg met Mojo. De concertorganisator wijst op haar beurt naar het schema van de Arena. ‘In verband met het voetbalseizoen zijn dit de enige data waarop de Arena beschikbaar was’, laat een Mojo-woordvoerder weten.

De gemeente Amsterdam kon het concert van Metallica niet tegenhouden middels het intrekken van de vergunning: de Johan Cruijff Arena heeft een doorlopende vergunning, waardoor niet telkens per optreden vergunning hoeft te worden verleend.

Kingsland en Oranjebloesem betalen nu de prijs voor het samenvallen van hun jaarlijkse festivals met het Amsterdamse stadionconcert van Metallica. De twee festivals kregen dit jaar een maximum aantal bezoekers opgelegd en Oranjebloesem moet van de gemeente donderdag eerder stoppen. Dat laatste festival gaat van 33 duizend terug naar maximaal 20 duizend bezoekers.

Minder artiesten

‘We hebben het hele programma opnieuw moeten ontwerpen. Met nieuwe tijdslots, minder artiesten en een heel podium minder’, legt Coen Gulcher van organisator Chasing the Hihat uit. Voor Oranjebloesem is dat volgens hem een niet te overkomen financieel drama: ‘Door de daling in bezoekersaantallen kunnen we dit jaar geen winst maken.’

Chasing the Hihat richt haar pijlen op de gemeente Amsterdam – net zoals de organisatie van Kingsland dat doet. De gemeente kreeg volgens de festivalorganisatie ‘in het voorjaar van 2022 al de eerste signalen vanuit de Arena over het Metallica-concert, terwijl dat pas in november aan ons werd gecommuniceerd’. De gemeente heeft meermaals met de betrokken partijen rond de tafel gezeten, maar pas in januari 2023 werd de knoop doorgehakt en werden de festivals ‘verrast’ met het nieuws over de ‘afschalingen’.

Dat aan de festivals Oranjebloesem en Kingsland dit jaar beperkingen zijn opgelegd, is volgens organisatie Chasing the Hihat hoofdzakelijk het gevolg van het Metallica-concert. ‘De gemeente had er ook voor kunnen kiezen om zwaarder voor het Metallica-concert te gaan liggen en onze evenementen prioriteit te geven’, zegt Gulcher.

Volgens de gemeente Amsterdam is het concert van Metallica slechts bijzaak. ‘Natuurlijk heeft Metallica invloed op de maatregelen gehad, maar het is niet de hoofdreden’, zegt de woordvoerder van burgemeester Halsema. ‘De capaciteit op station Zuid was al een probleem, en daar kwam dit jaar nog eens het concert in de Arena bij.’