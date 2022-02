Amsterdamse ex-militair tijdens Bouterse-bewind staat terecht: hij vertelde rond over moorden

December 1987. Het junglecommando onder leiding van Ronnie Brunswijk (op de voorgrond in de hangmat) verblijft op Stoelmanseiland en vecht tegen het Surinaamse leger en de dictatuur van Desi Bouterse. Beeld Bert Verhoeff/ANP

Paramaribo was aan het eind van de jaren tachtig vaak in duisternis gehuld. Het behoorde tot de tactiek van het Jungle Commando onder aanvoering van Ronnie Brunswijk om elektriciteitsmasten neer te halen. Zij vochten tussen 1986 en 1992 een guerrilla-oorlog uit tegen het leger van Desi Bouterse. Tijdens deze Binnenlandse Oorlog kwamen zo’n 450 mensen om, duizenden sloegen op de vlucht.

Er heerste grote armoede en burgers moesten het doen met de onzekerheden van mofokoranti, het geruchtencircuit, omdat de vrije pers was afgeschaft. Het was geen traditionele oorlog, eerder een opeenvolging van sabotage-acties en vergeldingen in tal van Surinaamse steden en dorpen.

Tijdens een zo’n vergeldingsactie, in het Brokopondogebied, heeft de in Amsterdam wonende Abdoel L., die een Nederlandse nationaliteit heeft, zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Zo luidt althans de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Hij zou in juni 1987 als 21-jarige infanterist meerdere onschuldige burgers hebben vermoord, onder wie minimaal één kind. Dat heeft hij meermaals en tegen verschillende mensen gezegd, beweert het OM. Daarvan is aangifte gedaan en dus staat L. vandaag terecht. Niet eerder werd in Nederland iemand vervolgd voor oorlogsmisdrijven die zijn begaan tijdens het tijdperk-Bouterse. L. kan levenslang krijgen.

Nederlandse justitie

Advocaat Gerald Roethof wil inhoudelijk niet veel loslaten over de zaak tegen zijn cliënt L., maar zegt dat hij ‘geen oorlogsmisdrijven heeft gepleegd’. Hij toont zich verbaasd dat de Nederlandse justitie tot vervolging overgaat, aangezien de gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden in Suriname. Het is gebruikelijk dat landen misdaden die zijn begaan op eigen grond zelf vervolgen.

Bovendien functioneert het justitiële apparaat in Suriname naar behoren, zegt Roethof. ‘Zij schromen niet belangrijke figuren, zonder aanziens des persoons, aan te pakken.’ Daarmee doelt hij op Bouterse, die werd veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege de Decembermoorden. In 1982 werden tijdens zijn militair bewind vijftien politieke tegenstanders vermoord. Roethof: ‘Het is tekenend dat mijn cliënt meerdere malen naar Suriname is gegaan, zonder enige problemen te ondervinden.’

Ook wijst Roethof op de Amnestiewet, een (omstreden) wet die bepaalt dat veel misdrijven begaan tijdens de Binnenlandse Oorlog niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. In het Bouterse-proces hield deze wet overigens geen stand. Het werd in strijd geacht met internationale verdragen.

Het OM gaat niet mee met Roethofs argumentatie. Nederland heeft verdragen getekend waardoor het verplicht is internationale oorlogsmisdrijven op te sporen, zegt een woordvoerder. ‘Als verdachten de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden kunnen zij hier vervolgd worden. Oorlogsmisdrijven verjaren niet.’

Advocaat Gerard Spong is het daarmee eens. Hij vindt dat Roethof de capaciteiten van het Surinaams Openbaar Ministerie overdrijft: ‘Zij schieten qua expertise en financiële middelen tekort. Ook hebben ze de afgelopen dertig jaar een enorme laksheid tentoongespreid ten aanzien van dit type misdrijven. Bovendien heerst er nog altijd angst voor de dreiging van geweld die van het kamp-Bouterse uitgaat.’

De bewijslast zal niet eenvoudig zijn. Justitie zal niet alleen moeten bewijzen dat L. de uitspraken heeft gedaan, maar ook dat hij zich tientallen jaren geleden in Suriname daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan de misdrijven. Toch is de zaak volgens Spong niet bij voorbaat kansloos: ‘We vervolgen ook vrouwen die bij Islamitische Staat (IS) gruweldaden begingen. En Pieter Menten werd in de jaren zeventig veroordeeld voor wat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen deed. In die zin is deze zaak absoluut geen unicum.’

Een onverwerkt verleden

De Surinaamse gemeenschap, ook in Nederland, reageert meestal weinig eensgezind op zaken die met het tijdperk-Bouterse te maken hebben, zegt Roy Khemradj, journalist en oud-directeur van het Surinaamse Inspraak Orgaan (SIO). Volgens hem zijn er ruwweg twee groepen te onderscheiden. Eén groep wil de onderste steen boven krijgen. Zij eisen dat daders van misdrijven voor het gerecht worden gebracht.

Bij de Decembermoorden (1982) is dat grotendeels gelukt. Bij andere misdrijven blijft nog veel onopgehelderd, zoals bij het Bloedbad van Moiwana (1986), waar in de jacht op Brunswijk tientallen burgers – waaronder vrouwen en kinderen – werden vermoord.

Een andere groep laat het verleden het liefst rusten en richt het vizier op de toekomst. Daarin bevinden zich zowel Bouterse-aanhangers (hij kreeg nog altijd 24 procent van de stemmen tijdens de afgelopen verkiezingen in Suriname) als jonge mensen, die de jaren tachtig niet meemaakten of opgroeiden in Nederland, zegt Khemradj.

Khemradj hoopt zelf dat het proces tegen L. bijdraagt aan ‘de verwerking van een onverwerkt verleden’. Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, is dezelfde mening toegedaan en vermoedt dat het Nederlandse OM contact zal leggen met de Surinaamse justitie. ‘Met president Chan Santokhi aan het roer heeft dat eindelijk kans van slagen. Voorheen zouden ze op een dergelijk verzoek niet eens hebben gereageerd.’

Wat vandaag in Amsterdam van start gaat, is hoe dan ook een historisch proces, vindt Khemradj. Eindelijk gaat Nederland over tot vervolging. Te lang heeft het juist te weinig gedaan, vindt hij. Zo wilde het Amsterdamse Hof Bouterse aanvankelijk vervolgen voor de Decembermoorden, maar dat werd teruggedraaid. Het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima dreigde te worden bemoeilijkt, omdat er tegen Máxima’s vader eveneens een aangifte lag vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Khemradj: ‘Tegen die achtergrond moeten we dit proces ook zien.’