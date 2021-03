Amsterdamse Denk-voorman Mourad Taimounti stapt over naar concurrent Nida: ‘Denk is niet toekomstbestendig’

Mourad Taimounti: ‘Waar wil je naartoe als partij? Nederland is niet alleen maar mensen van Turkse komaf.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als belangrijkste redenen voor zijn overstap noemt Taimounti (40) het gebrek aan interne democratie, de harde stijl van de Haagse Denk-fractie en de omgang met de affaire rond Tunahan Kuzu en de daaropvolgende partijruzie van vorig jaar. Ook werd Taimounti op een onverkiesbare plek geplaatst op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Denk zal nu zeggen dat dat de reden is voor mijn vertrek, maar dat is absoluut niet zo. Het is een opeenstapeling van factoren.’

U verwijt de partijtop van Denk dat zij niet luistert naar haar leden. Kunt u dat uitleggen?

‘Op de ledenvergadering van juni vorig jaar zijn een aantal moties aangenomen om de structuur van de partij te veranderen, minder afhankelijk te zijn van individuen. Je zag bij de affaire rond Kuzu dat de partij gewoon heel kwetsbaar was.

‘Sindsdien is aan geen enkele motie invulling geven. Ook niet aan de motie die het bestuur opriep om alsnog onderzoek te doen naar de affaire en het partijconflict. Van zo’n motie kun je van alles vinden, maar hij is wel aangenomen. En nu zegt het bestuur: joh: dat doen we gewoon niet.’

Waarom komt dat onderzoek er niet, denkt u? Wil de partij Kuzu beschermen?

‘Gemakzucht, denk ik. Het is geweest, klaar, we hoeven het er niet meer over te hebben.’

Het partijbestuur moet ook diverser zijn, vindt u. Momenteel wordt dat gevormd door drie mannen van Turkse komaf.

‘Denk wijst met de vinger naar andere partijen, en de hele maatschappij, omdat er te weinig diversiteit zou zijn. Dat je als partij dan zelf niet in staat bent om het goede voorbeeld te geven, is belachelijk. Ook dat vrat aan mij.

‘Het is onmiskenbaar dat we een groot Turks electoraat hebben – ik zeg ‘we’, dat zit er nog steeds in. Maar waar wil je naartoe als partij? Nederland is niet alleen maar mensen van Turkse komaf. Je hebt de Marokkaanse gemeenschap, de Surinaamse, de Antilliaanse. En natuurlijk witte Nederlanders. Die moet je ook aanspreken.’

U stoorde zich ook aan de harde stijl van de Haagse Denk-fractie.

‘In Amsterdam heb ik een heel andere stijl van politiek bedrijven. Daar bereiken we veel meer mee, in plaats van de hele dag te schoppen, er met gestrekt been in te gaan. Die stijl werd Selçuk Öztürk in de schoenen geschoven, maar hij was het niet alleen. Populisme is niemand vreemd in de politiek, maar er moet ook verbinding worden gezocht.’

Denk is te afhankelijk van individuen als Kuzu en lijsttrekker Farid Azarkan, zegt u. Komen er geen jonge talenten door?

‘Er is een leegloop gaande aan talentvolle mensen. Dat is mijn grootste zorg, dat Denk niet toekomstbestendig is, ondanks de waardevolle ideologie van de partij. Gladys Albitrouw, een van de oprichters van de partij, gaat via de achterdeur weg. Dat is bizar.

‘Tahsin Bülbül, de fractievoorzitter in Amersfoort: ongekend wat die daar in zijn eentje doet. Mahmut Sungur in Utrecht, Şebnem Pancar in Zaandam: ongelofelijk getalenteerde mensen. Ook bij mij in Amsterdam zitten briljanten om te koesteren. Ik ben trots op ze, kan ze mijn broeders en zusters noemen. Dat soort mensen wil je zien doorstromen zodat ze in de toekomst bestuurders kunnen worden. Maar het gebeurt niet.’

U wilde zelf ook doorstromen, naar de Tweede Kamer, maar belandde op plek zes.

‘Als fractievoorzitter vond ik het mijn verantwoordelijkheid dat er iemand uit Amsterdam bij zat. Bijna zevenduizend man heeft op mij gestemd, die verwachten wat. Een onverkiesbare plek vond ik op zich ook goed. De selectiecommissie zette me op plek vijf, waarop het bestuur en Farid me terugzetten naar plek zes. Er moesten ook vrouwen op de lijst, zeiden ze. Begrijp ik, maar zet ze dan wel op verkiesbare plekken. In de peilingen komen we niet boven de drie zetels uit, maar de eerste drie zijn mannen.

‘Ik heb in december een brief gestuurd waarin ik schreef dat ik me terugtrok als kandidaat. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen van het bestuur.’

U ging begin februari met verlof om privéredenen. Had dat iets te maken met uw situatie binnen Denk?

‘Nee. Ik heb twee heel hectische jaren gehad, zat in een vechtscheiding. Mijn twee kinderen zijn mijn prioriteit, daarom ben ik even gestopt met de politiek. Dan ga je ook nadenken: wat betekent dit allemaal voor mijn toekomst?’

Denk is vaak in opspraak geweest, onder meer met het aansturen van trollen op sociale media en het filmen van het stemgedrag van Turks-Nederlandse Kamerleden. Waarom bent u niet eerder vertrokken?

‘Je hebt altijd de hoop dat je dingen intern kunt veranderen. Er is een nieuw bestuur, denk je, misschien maken ze er nu wat moois van. Maar het is teleurstelling op teleurstelling.’

Vanaf juni wilt u terugkeren als Nida-raadslid. Waarom die partij?

‘De filosofie van Nida komt voor een groot deel overeen met die van Denk, maar de stijl van Nida is veel verbindender. De partij is grassroots en democratisch, de leden mogen meebeslissen over de kieslijsten. Ik heb het altijd een inspirerende partij gevonden. Helaas zaten ze alleen in Rotterdam.’

Het is wel een gevoelige overstap, een paar dagen voor de Kamerverkiezingen. Ook Nida doet daaraan mee.

‘Dat begrijp ik, maar ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik voelde me niet meer honderd procent gemotiveerd om me in te zetten voor Denk. Is dat eerlijk naar de mensen die op me gestemd hebben, heb ik me de afgelopen weken afgevraagd. De makkelijkste oplossing was om de rit uit te zitten en daarna bij Denk te vertrekken. Ik bijt liever in één keer door de zure appel heen.’

Denk is donderdagavond gevraagd om een reactie op het vertrek van Taimounti. De partij achtte het te kort dag om een reactie te geven.