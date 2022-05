Amsterdamse burgemeester Halsema doet aangifte van bedreiging tegen Ajax-supporters

Ajax-fans op het Leidseplein, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en SC Heerenveen. Beeld Joris van Gennip

Dat bevestigt een woordvoerder van de burgemeester. Halsema plaatste vorige week al een bericht op Instagram over de bedreigingen. ‘Ik ben persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld’, schreef ze.

Het gaat volgens de woordvoerder om een groot aantal online bedreigingen, waaronder doodsbedreigingen. Halsema deed vorige week aangifte, de politie heeft de zaak nu in onderzoek.

Ajax werd vorige week woensdag kampioen van Nederland na een overwinning van 5-0 op SC Heerenveen. Na grote schade aan onder meer musea bij de huldiging in 2011 verbande toenmalig burgemeester Van der Laan Ajax jarenlang van het Museumplein naar een parkeerterrein bij het stadion voor de kampioensfeestjes. Het was Halsema die Ajax in 2019 weer op het Museumplein uitnodigde.

Dat wilde de burgemeester dit jaar weer doen, maar toen de gemeente het kampioensfeest in maart begon te plannen, bleek het enorme tekort aan evenementenbeveiligers onoverbrugbaar. Zodoende besloot de gemeente geen publieke huldiging te organiseren, maar in de Johan Cruijff Arena, na afloop van de wedstrijd. Alleen supporters met een kaartje voor de wedstrijd konden daar bij zijn.

Drukte in de stad

Halsema, die bij de wedstrijd aanwezig was, zou bij de huldiging ook speechen, maar besloot in plaats daarvan naar een politiebureau in het centrum van de Amsterdam te gaan. Daar hield ze met de politie de enorme drukte in de stad in de gaten.

Duizenden Ajax-supporters zonder kaartje waren namelijk voor, tijdens en na de wedstrijd naar het Leidseplein en de Johan Cruijff Arena gekomen. Daar werd gezongen, gesprongen, gedronken en vuurwerk afgestoken. Een parasol op het Leidseplein vloog in de fik. Supporters zongen regelmatig beledigende spreekkoren over Halsema. Bij de Ambtswoning stond een peloton van de Mobiele Eenheid.

Het tekort aan beveiligers en ander evenementenpersoneel is een landelijk probleem. Mocht Feyenoord komende woensdag de Conference League winnen, dan zal de huldiging niet traditiegetrouw op de Coolsingel plaatsvinden, maar in stadion De Kuip. Dat kondigde burgemeester Aboutaleb al aan. Hij gaf eveneens een tekort aan personeel als reden.