Amsterdamse boa’s krijgen bodycam om veiligheid te vergroten, maar mogen zich niet bewapenen

Een handhaver in het centrum van Amsterdam. Beeld Marcel Wogram / de Volkskrant

Burgemeester Femke Halsema kwam dinsdagochtend met het besluit voorafgaand aan een gesprek dat zij woensdag heeft met vertegenwoordigers van de ‘buitengewoon opsporingsambtenaren’. Deze boa’s eisen al enige tijd wapenstokken en pepperspray om hun veiligheid te vergroten. Om die eis kracht bij te zetten, schreven de handhavers vorige week een dag geen boetes uit.

Met name in de Amsterdamse binnenstad is er de laatste jaren sprake van groeiende overlast voor buurtbewoners. Amsterdammers hebben dagelijks te maken met afval op straat, kotsende toeristen, lawaai midden in de nacht en de florerende drugshandel. De gemeentelijke ombudsman beschreef de toestand in de nachtelijke binnenstad vorig jaar als ‘een wetteloze jungle’. Handhavers zijn door de gemeente belangrijke bestrijders van dergelijke overlast, maar voelen zich tijdens hun werk vaak onveilig. Als zij boetes uitschrijven worden ze geregeld verbaal en fysiek aangevallen en beledigd. ‘Daarom eisen ze beter gereedschap’, zei een vertegenwoordiger van vakbond BOA ACP vorige week.

Dinsdag kregen de boa’s daarin bijval van de Amsterdamse Rekenkamer. Die schrijft in een kritisch rapport dat de ambities voor het aanpakken van ‘sociale onveiligheid’ groot zijn, maar dat het aantal handhavers en hun uitrusting onvoldoende zijn om die ambities waar te maken.

Halsema onderschrijft die kritiek. Maar het bewapenen van boa’s ziet zij niet als een juiste oplossing, omdat handhavers er ‘niet zijn voor de veiligheid, maar voor de leefbaarheid’. Boa’s moeten volgens haar niet ‘in de frontlinie staan en mogen daar ook niet terechtkomen’. Veiligheid blijft de verantwoordelijkheid van de politie, zegt de burgemeester.

Bodycams en meer agenten

In plaats daarvan komt ze dus met twee andere toezeggingen. Vanaf komende zomer zullen de eerste honderd handhavers worden uitgerust met bodycams. Uit experimenten in andere steden blijkt volgens Halsema dat die camera’s ‘een positief effect hebben op het gedrag van burgers’. Ze zouden het ‘veiligheidsgevoel’ van de boa’s ook kunnen vergroten.

Intussen komen er wel ‘per direct’ meer wapenstokken en busjes pepperspray op straat, zij het van politieagenten. Het stadsbestuur breidt het aantal politiemensen dat in de binnenstad werkt uit van 23 naar 70 fulltime banen, onder meer politie te paard en motorpolitie. ‘Zij zijn zichtbaar aanwezig en kunnen handhavers in het centrum direct ondersteunen’, schrijft Halsema.

‘Wij zijn blij met die bodycams, want we weten dat die de-escalerend werken. Maar er blijft altijd een groep mensen die zich daar niets van aantrekt. Daarmee houdt het geweld niet op’, zegt Richard Gerrits van BOA ACP. ‘We weten dat het vaak drie minuten duurt voordat de politie ter plaatse is.’ Samen met de achterban en collegabond NBB gaat BOA ACP donderdag bepalen welke vervolgacties zij zullen voeren om toch geweldsmiddelen voor boa’s te regelen.

Meer lezen? Kleinerende opmerkingen, scheldpartijen, agressie. Handhavers in Amsterdam maken het dagelijks mee. Onze verslaggever liep met Jody mee door de ‘wetteloze jungle’. ‘Ik heb geen pepperspray, geen wapenstok. Uiteindelijk kreeg ik dat mes bijna in m’n keel.’ De ombudsman van Amsterdam woonde een tijd op de Wallen. Hij typeert de overlast op de Wallen als een ‘veelkoppig monster’: toeterende taxi’s en snorders op zoek naar klanten, cafés die in het holst van de nacht de deuren wijd open houden. En de honderden boten waarop feestgangers met versterkte muziek door de grachten varen.