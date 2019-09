Amsterdamse afvalcentrale wordt overgenomen door HVC, melden ingewijden

Vrachtwagen verlaat de AEB vuilverbrander in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat bevestigen ingewijden bij HVC en de gemeente. Het Amsterdamse stadsbestuur, de enige aandeelhouder van AEB, zal woensdagmiddag bekendmaken dat het bedrijf wordt overgenomen door concurrent HVC. Dat is een bedrijf met vestigingen in Zaanstad en Dordrecht, in handen van 46 gemeenten en zes waterschappen. De gemeente Amsterdam zou AEB inbrengen in HVC en daarmee lid worden van de coöperatie. Voordat de overname kan worden bezegeld, zullen eerst de aandeelhouders van HVC zich daarover moeten uitspreken. Een woordvoerder van HVC was niet beschikbaar voor commentaar.

De keus voor HVC is opvallend, omdat het twee overheidsbedrijven betreft. Zo blijft de gemeente straks zowel aandeelhouder als klant van het bedrijf. Die verhouding werd de afgelopen maanden genoemd als een van de redenen waarom het bij AEB zo vreselijk kon misgaan.

Bijna failliet

Na verschillende brandjes, zorgwekkende storingen en berispingen van de omgevingsdienst besloot de nieuwe leiding van AEB afgelopen juni om vier van de zes verbrandingsovens stil te leggen. Dit had grote financiële en praktische consequenties voor de gemeente Amsterdam en andere klanten van het bedrijf. Zo stapelde het afval in delen van het land zich op en moesten de gemeente en banken miljoenen beschikbaar stellen om het bedrijf niet direct failliet te laten gaan.

De overname zet intussen flinke druk op de Amsterdamse coalitie. Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66, deelnemingen) besloot woensdagmorgen om op te stappen, omdat hij de oplossing niet de beste vindt voor Amsterdam. Hij wilde AEB overdragen aan een private partij, de financiële risico’s voor de stad zouden volgens hem dan het kleinst zijn. Maar Kock kreeg daarvoor geen steun van de drie linkse coalitiepartijen. D66 is na een nacht van politiek beraad niet uit het college gestapt, maar het blijft intussen ook onduidelijk of de partij het voorstel van het college zal steunen.