Amsterdamse advocaat tijdelijk geschorst en verdacht van dubieuze transactie

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat er nog besloten moet worden of de advocaat vervolgd gaat worden vanwege het faciliteren van witwassen. De schorsing gaat 8 februari in.

Uit de uitspraak van de tuchtrechter van december vorig jaar, die tot nu toe onopgemerkt is gebleven, blijkt dat de zaak begon doordat het OM de deken van de Orde van Advocaten informeerde over de advocaat, nadat in een onderzoek betalingen van een Panamese vennootschap op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor van Van G. waren opgedoken. De deken diende vervolgens na onderzoek een klacht in tegen Van G. bij de tuchtrechter.

De tuchtrechter kan advocaten waarschuwen, berispen, schorsen of schrappen, ook kan de tuchtrechter een boete opleggen aan een advocaat die de beroepsregels overtreedt.

Van G. is een ervaren strafrechtadvocaat die onder meer bekend is van grote fraudezaken, zoals Palm Invest, een beleggingsfonds waarvan de oprichters beloofden het geld in vastgoed in Dubai te investeren, maar er vooral een luxe levensstijl mee financierden. Ook stond hij de hoofdverdachte bij in zaak Easy Life, die draaide om beleggingen in Amerikaanse levensverzekeringen.

Monaco en Panama

In de strafzaak waarin het kantoor van Van G. opdook, belandden grote sommen geld van een bedrijf uit Monaco en één uit Panama op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor. Van G. maakte vervolgens een bedrag van ruim een half miljoen euro over naar een bankrekening in Dubai die zijn cliënt had doorgegeven.

Van G. trad in de zaak op voor een schoonmoeder die een vennootschap had in Panama en een lening verstrekte aan haar schoonzoon in Monaco. De schoonzoon werd begin 2015 opgepakt als verdachte in een onderzoek naar illegaal gokken, waarna de schoonmoeder snel haar lening terug wilde. Daarbij hielp Van G. en gebruikte hij de derdengeldrekening van zijn kantoor om het geld uit Monaco weg te sluizen naar een vennootschap in Dubai. Maar dat bedrijf stond niet op naam van de schoonmoeder.

Volgens Van G. deed hij dit om de schoonmoeder te helpen en om te voorkomen dat justitie beslag op het geld zou leggen. Maar volgens de tuchtrechter had Van G. daarvoor niet de derdengeldrekening mogen gebruiken en moeten weten dat hij zo mogelijk meehielp met witwassen. Ook had hij melding moeten maken van een ongebruikelijke transactie en meer onderzoek moeten doen. Van G. heeft volgens de tuchtrechter ‘klakkeloos’ de opdrachten van zijn cliënten uitgevoerd en zijn advocatenprivileges misbruikt.

Van G. zegt in een reactie dat hij achteraf nooit zijn derdengeldrekening had moeten gebruiken voor deze transactie. ‘Toen ik de transactie verrichtte, deed ik dit uitsluitend in het belang van mijn cliënte. Zij was al eerder door een beslag getroffen. Ik heb eerst onderzocht of dit geld daadwerkelijk van haar was en dat bleek zo te zijn. Ik heb daarbij onvoldoende aandacht gehad voor de regelgeving. Ik wil het niet recht praten, want ik had het zeker anders moeten doen en daarvoor ben ik hard gestraft.’

Van G. zegt dat door de schorsing zijn kantoor hard geraakt is in de bedrijfsvoering en hoopt dat het OM afziet van vervolging. ‘Dit is een zware sanctie van de tuchtrechter en anders word ik twee keer gestraft voor iets dat ik gedaan heb.’ Hij is niet tegen de schorsing van 24 weken in beroep gegaan.