Amsterdamsch Studenten Corps schaft dispuutsontgroening af na geweldsexplosie

Een ontgroening op de Amsterdamse Brouwersgracht in 2016. Beeld Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper / ANP

De fysieke mishandelingen tijdens de dispuutsontgroeningen hebben geleid tot ‘blauwe plekken, mank lopen, wonden en striemen’, bevestigt het verenigingsbestuur na intern onderzoek. Ten minste zes disputen hebben zich schuldig gemaakt aan ‘grove mishandeling en vernedering’. ‘Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis.’

De verwondingen zijn het gevolg van stompen, trappen en klappen in het gezicht, aldus de Senaat. Vernedering heeft bovendien geleid tot ‘een slechte psychische gesteldheid van een aantal aspirant-leden’.

Tot het vervolgonderzoek is afgerond blijft de sociëteit gesloten, behalve voor eerstejaars. Het bestuur roept slachtoffers op zich te melden bij de politie. Daarnaast onderzoekt het corps de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen plegers van geweld en psychologische vernedering.

Zwijgcultuur

Doordat disputen zwijgen over de misstanden is het zelfs voor het verenigingsbestuur moeilijk de feiten achter de misstanden vast te stellen, aldus de Senaat. ‘Er heerst helaas een zwijgcultuur bij disputen als het gaat om de kennismakingstijd. Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de Senaat (het verenigingsbestuur, red.) praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven.’

De onderzochte incidenten vonden over het algemeen bij steeds dezelfde disputen plaats, meldt de Senaat, zonder die disputen bij naam te noemen. ‘De cultuur binnen deze gezelschappen is verrot: afspraken met deze disputen over de kennismakingstijd blijken niet te worden nagekomen, de Senaat is meermaals voorgelogen, misstanden worden verzwegen, verborgen en gebagatelliseerd terwijl aspirant-leden voortdurend worden gekleineerd.’

Het verenigingsbestuur, dat woensdag op het matje moet komen bij het bestuur van de Universiteit van Amsterdam, kondigt aan hard in te grijpen bij disputen waar het mis is gegaan. ‘Het zal even duren voordat de schuldvraag kan worden beantwoord, maar het antwoord zal er komen en schuldigen zullen worden vervolgd.’

Geschorst

Er wordt een grootschalig onderzoek ingesteld om precies alle misstanden tijdens de dispuutkennismakingstijd te achterhalen. Het corps zal juridische bijstand ter beschikking stellen aan eerstejaars en ex-aspirant-leden die aangifte doen. De disputen en leden waarvan nu al is vastgesteld dat zij betrokken zijn bij misstanden zijn per direct geschorst van de vereniging.

Er wordt ondertussen een College tot Herziening van de Kennismakingstijd (CHK) opgericht. ‘Dit orgaan zal zich in ieder geval het komende jaar, en zo nodig de jaren daarop, bezighouden met het vormen van een weloverwogen en bindend advies aan het bestuur over de mogelijkheden waarop de dispuutkennismakingstijd doorgang kan vinden op een manier waarbij de veiligheid van de aspirant-leden gegarandeerd is.’

Met de maatregelen wil de Senaat ‘een signaal afgeven dat er wat ons betreft een grens gepasseerd is door meerdere disputen. Het is vijf voor twaalf. Als wij onze vereniging willen behouden en er in de toekomst nog plezier aan willen beleven, is het tijd voor een drastische cultuuromslag.’