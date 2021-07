Amsterdammers leven mee met De Vries: ‘Een eerlijke man die strijdt voor rechtvaardigheid’

De inwoners van Amsterdam zijn beduusd en geschokt ontwaakt, de ochtend na de aanslag op Peter R. de Vries. Amsterdam-correspondent Noël van Bemmel doet verslag vanuit de Lange Leidsedwarsstraat, de plaats delict.

‘Ik móést gewoon even langsfietsen’, zegt een 22-jarige barman op de plek waar Peter R. de Vries gisteravond werd neergeschoten. Hij maakt een foto van het uitgestrooide zand op de straatklinkers en het vaasje bloemen met kaarsjes. ‘We zijn met hem opgegroeid. Een prachtkerel, ik heb een beetje het gevoel dat de president is neergeschoten. Maar hij is sterk, hopelijk haalt hij het.’

Amsterdam ontwaakt vandaag in beduusde toestand. Veel bewoners die voor zevenen naar hun werk snellen zijn geschokt. Ontdaan, zelfs. ‘Het raakt me meer dan ik dacht’, zegt stadsfotograaf Jan van Gorselen (72). ‘Ik was al om vier uur wakker. Ik voelde de behoefte hier naartoe te lopen; een vorm van verwerking, denk ik. De foto die ik maak, is alleen voor mezelf.’

In Amsterdam zijn bij de plek waar De Vries is neergeschoten al vroeg mensen op de been. Sommigen laten bloemen of een boodschap achter. Beeld Noël van Bemmel

De Vries werd neergeschoten in een uitgaansgebied. Dus in het roze ochtendlicht blijkt de straat bezaaid met lege flessen, lege ballonnetjes voor lachgas en door meeuwen opengescheurde plastic zakken. Bij de plaats delict staan cameraploegen klaar voor de ochtendjournaals.

Nationale held

De reactie van veel buurtbewoners, hondenuitlaters en passerende joggers: het is een irritante vent met een scherpe tong, maar nu De Vries in het ziekenhuis vecht voor zijn leven, slaat een vage weerzin om in diepe waardering.

‘Een eerlijke man die strijdt voor rechtvaardigheid’, zegt tandarts Tan met tranen in de ogen. ‘Een drammer die een nuttige rol speelt in onze samenleving’, zegt docent Eelco op de tramhalte van het Leidseplein. ‘Hij heeft toch wel goede dingen gedaan’, oordelen twee langsrijdende vuilnismannen, die De Vries meteen maar als stadsgenoot bestempelen. ‘Ajacied hè, dus Amsterdammer.’

Beeld Noël van Bemmel

Burgemeester Femke Halsema noemde De Vries op de persconferentie dinsdagavond een nationale held. Zij bood nazorg aan voor alle ooggetuigen en buurtbewoners.

Zorgwekkend

In de straat waarin de aanslag is gepleegd, is geen politie meer te bekennen. De recherche wist de vermoedelijke daders gisteravond al snel aan te houden, op basis van tips over de vluchtauto.

Een matineuze buurtbewoner meldt dat de politie de camerabeelden voor haar huis al heeft opgevraagd. ‘Ik ben ontdaan. Dat een journalist zoiets overkomt, zegt iets over de journalistieke vrijheid in ons land.’

Een jogger die in alle vroegte uit de Jordaan is komen rennen: ‘Eerst advocaat Wiersum en nu dit; het is echt vreselijk!’ De 34-jarige consultant wijst naar het zand op de straat en stelt: ‘De rechtsstaat heeft de controle verloren over een deel van de maatschappij. Drugscriminelen doen waar ze zin in hebben, het is heel zorgwekkend.’