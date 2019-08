Amsterdam zoekt koper voor noodlijdend afvalbedrijf

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf werkt met een gemeentelijk noodkrediet van 16 miljoen euro. Beeld ANP

Dat heeft het collega van B en W dinsdag laten weten aan de gemeenteraad. Amsterdam is zowel eigenaar als klant van het bedrijf. ‘Voorop staat dat ook in de toekomst de publieke dienstverlening gegarandeerd is, maar dat hoeft niet met AEB in de huidige vorm te zijn’, aldus het college.

AEB kampt met technische mankementen, achterstallig onderhoud en miljoenentekorten. Om veiligheidsredenen liggen verbrandingsovens stil. Het bedrijf kan de aanvoer van afval niet meer aan; 4 van de 6 productielijnen zijn stilgelegd.

De gemeente verleende deze zomer, samen met enkele banken, een noodkrediet van 16 miljoen euro om het bedrijf op korte termijn overeind te houden. Een gemeentelijk crisisteam onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en de warmtelevering van 35 duizend huishoudens op lange termijn te waarborgen, ‘in alle mogelijke scenario’s’. Het is niet bekend voor welk bedrag de gemeente AEB van de hand wil doen.